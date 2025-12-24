快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

高雄阿蓮國中畢業攝影展 記錄青春與表演藝術

中央社／ 高雄24日電

高雄市阿蓮國中畢業攝影展今年邁入第8年，學生以鏡頭記錄表演藝術課程的舞蹈、戲劇與肢體創作。校方表示，「青春紀錄」攝影展不只是成果發表，更是學生集體合作的重要記憶。

⭐2025總回顧

阿蓮國中今天透過新聞稿表示，校內畢業攝影展已成傳統，今年主題「表演新視界8～青春紀錄」，完整呈現9年級學生3年來在藝術與科技上的學習成果。學生從拍攝企劃、模特演出、現場取景、數位修圖、版面設計、策展規劃到導覽解說等皆親力親為。

校方表示，攝影展由藝術、科技領域教師群及阿蓮自造教育及科技中心共同指導學生，透過攝影構圖、光影掌握與數位後製技術，將舞台表演轉化為一張張充滿情感溫度的影像紀錄。

各畢業班學生更組成導覽團隊，在展覽期間親自為學弟妹、師長與來賓介紹作品故事，讓觀展者不只是看看照片，更能感受到每張影像背後的故事。

學生林子涵說，這次攝影展，在克服拍攝中各種困難與爭吵，不僅學會技巧，也讓同學間的感情更緊密；學生陳品臻認為，這次攝影展雖歷經靈感枯竭與繁重布置等種種挑戰，但在班上團結合作下最終順利完成。

校方說明，此次3款展覽海報皆由學生參與創作與討論，展現出青春世代對「自我、團隊與未來」的多元詮釋，也象徵阿蓮國中在藝術教育中不斷推動「讓孩子成為創作者，而非只是學習者」的教育理念。

阿蓮國中校長盧彥勳表示，每年阿蓮國中「表演新視界」系列展覽，已是師生及社區期待的活動，攝影展讓孩子在升學壓力之外，仍能為自己留下最真實、最燦爛的一段青春畫面，也讓藝術、科技與美感真正走進學生的生命之中。

攝影 青春 團隊

延伸閱讀

高雄某明星高中生凌晨墜樓死亡 父母撫屍痛哭傷心欲絕

在重複中鍛造永恆：AKACHEN 的鈦金藝術修行之道

打造國際新地標 林岱樺提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫

北高雄亟缺公托資源 楠梓公托收托僅1成最嚴重

相關新聞

金門旅遊熱搜榜出爐！大膽島奪冠10大景點一次搶先看

金門哪裡最好玩？從網友搜尋數據就能看出端倪。金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大...

北高雄逾7千幼童 公托量能嚴重不足

北高雄因台積電等高科技產業進駐，左營、楠梓區人口增加，兩區0到2歲幼童超過7千人，但僅6處公共托嬰中心，可收托212名幼...

稽查托嬰監視器效率低 高市府研究改進

高雄市近年屢傳托嬰中心虐童，全市公、私立托嬰中心雖全數裝設監視器，但社會局稽查僅以「人力」抽看每班監視影像3段，每段10...

高雄營建剩餘土方採3階段清運 工務局：業者未徹底執行導致亂象

高雄近來爆發營建剩餘土方管理清運亂象，工務局今日澄清，目前營建土方仍維持「出土端（A）—收容處理場所（B）—最終去化（C...

焚燒廢竹材屢被罰…屏東筍農要求勸導代罰 不排除至縣府抗議

屏東市海豐地區綠竹筍農整理竹園時，竹材就地焚燒，許多人遭檢舉開罰，引發反彈。立委鍾佳濱邀請農政單位、縣議員、市民代表、里...

遲到40年！屏東三地門鄉志今終於發表 32萬字巨著記載歷史

屏東縣三地門鄉志經過5年編纂後終於出版，今天舉辦發表會。負責編纂的成功大學考古所教授台邦．撒沙勒表示，鄉公所1985年就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。