稽查托嬰監視器效率低 高市府研究改進

高雄市近年屢傳托嬰中心虐童，全市公、私立托嬰中心雖全數裝設監視器，但社會局稽查僅以「人力」抽看每班監視影像3段，每段10至20分鐘，被市議員白喬茵質疑效率低落，建議透過AI分析畫面並即時通報，社會局則稱已與教育局研究中，但還沒找到適合工具。

依據衛福部發布「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，托嬰中心需全面覆蓋監視器，且避免有視線死角，設備檢查和維修紀錄至少留存1年、影音資料至少保存30天。

高雄市目前有134家公、私立托嬰中心，皆已依規定裝設監視器，若發生兒童遭不當對待，社會局會要求中心配合提供監視畫面供調查，未配合或隱匿者則依法開罰。

但白喬茵發現，社會局今年已稽查248家次托嬰中心監視器，每次稽查抽看3段畫面，每段耗時10到20分鐘，全市稽查就要花500個小時，觀看監視器猶如大海撈針，人力逐步觀看耗時且費力。

白喬茵質疑，高雄市近年屢爆出托嬰中心兒虐案件，如楠梓區某托嬰中心3年前因虐兒遭停業後，今年4月竟「借殼重生」再度涉虐，社會局案發前無預警稽查4次卻未發現不法，可見抽看監視器意義不大。

白喬茵建議，高雄斥資3億元打造「智慧燈塔計畫」，結合影像辨識和情境分析，即時偵測交通壅塞、淹水警示與施工占道等事件，應將托嬰中心監視器透過AI平台分析情境，判斷是否涉及兒虐。

社會局解釋，AI辨識及預判風險正和教育局在研究中，但尚未找到適當工具處理；至於稽查問題，今年共查到10家次違規，包含畫面未保存30日、工作人員體檢逾期、公共意外責任險逾期、托育人員未經核准任用等，經複查皆已改善完成，會朝議員建議方向持續改進。