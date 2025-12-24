聽新聞
北高雄逾7千幼童 公托量能嚴重不足

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
北高雄近年產業進駐、人口增加，教育、托育量能不足，左營、楠梓區0到2歲幼童超過7千人，但目前僅6處公共托嬰中心能收托212名幼童。記者宋原彰／攝影
北高雄近年產業進駐、人口增加，教育、托育量能不足，左營、楠梓區0到2歲幼童超過7千人，但目前僅6處公共托嬰中心能收托212名幼童。記者宋原彰／攝影

北高雄因台積電等高科技產業進駐，左營、楠梓區人口增加，兩區0到2歲幼童超過7千人，但僅6處公共托嬰中心，可收托212名幼童，尤其楠梓幼童數高於左營，公托、準公托收托比率卻僅1成，民代質疑收托率過低，難讓家長安心；社會局直言，托育資源比不上人口增加速度，正持續盤點空間增加托育點。

左楠地區人口因南部半導體S廊帶成型快速增加，每月淨移入一百多人，且多為年輕家庭，市議員黃文志發現，因當地人口增加，托育、教育卻跟不上，左營、楠梓托嬰中心實際供給率均未達標。

據統計，截至今年10月，左營、楠梓區0至2歲幼童分別為3095、4068人，共設置6處公共托嬰中心，2區公托、準公托供給率僅23％、11％。

黃文志直言，左楠地區要達到中央訂定的36％公托收托率，還需增加939名收托人數，尤其楠梓最嚴重，幼兒人數高於左營，量能卻不如左營，要達標還需擴大收托739人。

市議員陳玫娟質疑，高雄市社會局今年在全市增加9處公托，左營、楠梓區掛0，目前兩區公托實際收托僅212人、準公托641人，收托率嚴重不足，建議在合群新村未來新建的社宅，如永清安居、海富安居、海景安居，左營機20公辦都更案和明建、合群眷村舊址改建案等地，儘早盤點空間。

社會局長蔡宛芬解釋，北高雄人口增加迅速，設置公托是跟時間賽跑，明年度會在左營、楠梓設置3處公托，增加160名收托數，後年陸續在高鐵科技之心公辦都更、永清安居社宅、清豐安居社宅增設，並每年盤點校園閒置校舍轉作公托。

社會局補充，左營、楠梓除現有6處公托外，還有16家準公托及658名準公居家托育人員，可提供2151名托育服務，明後年持續擴大公托設施。

