高雄營建剩餘土方採3階段清運 工務局：業者未徹底執行導致亂象

高雄近來爆發營建剩餘土方管理清運亂象，工務局今日澄清，目前營建土方仍維持「出土端（A）—收容處理場所（B）—最終去化（C）」的清運管理架構，但因為部分營建土方未真正執行轉運，也未落實最終去化程序，致使流向不明、違規傾倒，因此市府已提出修正自治條例，強化最終去化（C）及流向的管理方式，確保工程推動與環境管理並行不悖。

工務局今邀集業者召開座談會，說明部分營建剩餘土石方因未執行轉運，也未落實最終去化程序，致使流向不明、違規傾倒，內政部去年5月15日已函頒「營建剩餘土石方處理方案」特別強化最終去化（C）及流向的管理方式，建構營建土石方三階段全流向管理機制。市府也提出修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」並提送高雄市議會審議。

工務局表示，依中央的處理方案，土方在出土端要求工程規劃設計階段落實減量、推動公共工程土方交換及源頭分類，於收容處理場所則須具備暫屯、分類、加工及再利用等功能，於最終去化端則辦理最終處理或資源化利用。

為緩解短期土方去化壓力，高市府已盤點合適去化場所，包括港區整地收受土石方實施計畫用地及台電灰塘區等，預估可提供去化約728萬立方公尺營建剩餘土方，並同時公告「高雄市申請農業用地整地審查作業要點」，允許農業用地整地可移入符合規定的土方，2028年配合高雄港區的填築，將可再容納足夠的營建剩餘土石方之需求。

工務局表示，現階段政策重點在於由地方政府加強出土端管理，輔導及要求土資場完善必要機具設備，落實暫屯、分類、加工及再利用等功能，同時建立處理後土方品質標準，使其符合最終去化場所允收規範，逐步拓增後端去化量能。強調工地不能現地分類後直接運送至最終去化場所，以避免土方夾雜營建廢棄物，造成權責不清，衍生管理漏洞。

針對外界反映營建剩餘土石方清運價格上漲，工務局表示，近期幾次公聽會及座談會溝通，相關業者更清楚營建剩餘土石方清運相關機制，市場機制宜應回到合理價格，高雄市有13家合法土資場，倘不動產業等公會業者如認價格不合理，可自行依法設置土資場來處理及服務公會相關業者，同時也可平衡土石方清運價格，提升整體收容與處理量能。

工務局強調，針對不當哄抬價格或聯合壟斷行為，如涉違反公平交易法等相關規定，市府將依法嚴辦，確保市場正常運作。而工地因施工需暫置土方，市府將修正暫置地點規定，不侷限同一街廓設置，但不能影響土地使用管制和環境安全為前提，並應符合都市計畫法、國土計畫法及區域計畫法等規定，同時另訂土石方暫置管理辦法。

工務局強調，營建剩餘土石方若未經妥善分類與合法去化，恐危及國土保安、破壞農地農用原則，亦增加後續整治與公共支出負擔。對於違規棄置及未依規定操作之行為，市府將持續加強稽查，依法從嚴查處，並追究相關責任，維護環境品質與工程秩序。