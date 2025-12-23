從日本校園到農村寄宿家庭 高雄三民國中赴福岡國際見學

國際交流走進校園、也住進日本家庭。高雄市三民國中25名學生前往日本福岡展開為期6天教育交流，從校際互動到入住農村寄宿家庭體驗，以參與日常生活作息理解文化差異，讓學生跳脫課堂框架，培養跨文化溝通能力，拓展國際視野。校長張振義表示，明年將赴巴黎姐妹校查理佩吉中學交流，已在籌畫歐洲行旅程。

這趟台日交流先後造訪私立西南學院與八女市立南中學校，學生以英、日語與中學部學生互動，參與理化實驗課、觀摩劍道社團，感受日本校園學程，並介紹彼此的文化、飲食與生活特色，一同體驗日本營養午餐。

學生也住進福岡縣大刀洗町的農村家庭，展開寄宿生活體驗，跟著寄宿家人下田採收蔬菜、一起下廚料理，學習日式作息與生活禮儀，從餐桌到田野，在生活細節中觀察文化差異，練習主動溝通與相互尊重。

張振義指出，三民國中將國際交流納入長期教育規畫，此行出發前，學校歷經半年準備，安排台日文化差異、語言與禮儀課程，提前線上交流，降低學生適應門檻。出訪期間，學生每天繳交學習心得，整理所見所學。

6天行程結合歷史與文化踏查，走訪熊本城了解日本城廓與歷史背景，參訪櫛田神社認識山笠文化，並前往祈求學業進步太宰府天滿宮，從宗教信仰與地方文化角度補足課本之外的學習經驗，另到日本御窯所在地伊萬里實作，遊訪柳川遊船、福岡塔、博多運河城、門司港等景點。

130年前馬關條約簽約地的春帆樓與關門海峽海底步行隧道，讓學生親身印證歷史課本所學，最後參訪千年古老神社，櫛田神社特色山笠文化祭，行程滿檔。行程亦獲福岡台灣總領事館處長陳俊銘、領事王鴻鳴協助，及福岡觀光聯盟川邊理沙協助聯繫，讓遊程更完整。

學生孫彤炘認為，參與國際交流讓自己的視野更加開闊，溝通能力明顯提升；王藝臻說，此行最大的收穫在於學會如何與外國人交談與相處；黃泰霖也分享，透過交流不僅增進語言能力，更深刻體會日本的禮儀文化與自然風景。