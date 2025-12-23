焚燒廢竹材屢被罰…屏東筍農要求勸導代罰 不排除至縣府抗議
屏東市海豐地區綠竹筍農整理竹園時，竹材就地焚燒，許多人遭檢舉開罰，引發反彈。立委鍾佳濱邀請農政單位、縣議員、市民代表、里長及農民召開說明會討論，鍾佳濱建議竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助改善。
⭐2025總回顧
屏東縣竹筍種植面積318公頃，屏東市海豐地區種植綠竹筍約80公頃，是縣內重要的產地之一。每年11月至隔年2月是竹園休整期，過去竹材都就地燃燒，但隨著地方發展及環保意識抬頭，焚燒時馬上遭檢舉開罰，農民怨聲四起。
今天在屏東市信和社區活動中心舉行說明會，農民擠爆會場。農糧署簡報時以嘉義縣大林鎮農業剩餘物循環場域計畫成果為例，建置竹材循環場將剩餘竹材破碎造粒為生質能燃料，或作為蕈菇類栽培的原料，並引介合作社可協助農民在田間將剩餘竹材就地破碎。
不過農民回應，這些解決方法曠日廢時，恐怕要好幾年才見得到成果。目前農民無力處理廢竹材，只能以燃燒方式解決，環保局若持續開罰，農民無法承受，希望以勸導代替開罰，否則只好將廢竹材載到縣政府抗議。
縣議員李世斌表示，環保局可先勸導，不要直接開罰單；縣議員方一祥建議成立產銷班，爭取中央補助產銷班集中處理；縣議員梁育慈表示，議員會共同研議在現行法規下，能否給予竹農緩衝期；屏東市民代表古富財則建議政府補助竹農處理費。
鍾佳濱表示，將要求農糧署與屏東縣政府合作輔導農民，並請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言