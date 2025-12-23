遲到40年！屏東三地門鄉志今終於發表 32萬字巨著記載歷史

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉志經過5年編纂後終於出版，今天舉辦發表會。負責編纂的成功大學考古所教授台邦．撒沙勒表示，鄉公所1985年就曾委託中研院民族所編纂，但因種種原因未能出版，期間不少耆老都已過世，如今遲到40年總算成書。

台邦表示，對以口傳為主、缺乏文字記錄歷史的原住民族而言，鄉志或部落志不只是地方史書，更是一種把知識與記憶「轉譯成可延續文本」的公共工具。目前全台30個山地原住民鄉、25個平地原住民鄉，卻只有10到15個鄉有鄉志，屏東縣也僅有牡丹、泰武、霧台、三地門4個鄉出版鄉志。

台邦5年前受三地門鄉公所委託編纂，最終完成約32萬字，目前全台原住民鄉志中內容篇幅最多，也最豐富的鄉志之一。他說，三地門是屏東縣人口最多的原住民鄉，共10個村、12個部落，可以書寫的內容也更豐富。

三地門鄉志共分10篇，以「土地—人群—部落—社會—政事—文教—經濟」為經，兼收人物、傳說與大事記為緯，從地理、生活與地方記憶，勾勒鄉的歷史紋理與當代樣貌。

台邦表示，鄉志40年來難產，主要是因內容偏重某些家族或團體而陷入困局。他跳脫以傳統頭目為主的書寫方式，從各角度不偏重某特殊且容易引起紛爭的主題，以歷史研究加上在地文史社團、部落志等，將各家之言都放入，多元並陳，內容更加多樣中立。

編纂過程中最困難的就是部落耆老的凋零，台邦訪問了近40名耆老，抓住時光最後的尾巴，留下珍貴的紀錄。他說，或許鄉志內容仍有族人有意見，但最佳方式是先出版，有不同意見再做修正，如此才有所本不會一直拖延。

