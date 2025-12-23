桃園市金門同鄉會拜會縣府 陳福海：金門是兩岸交流重要窗口

桃園市金門同鄉會理事長林天福率理監事幹部一行33人返鄉拜會縣府，受到熱烈歡迎，縣長陳福海還親自接待，他在接見時指出，金門正處於關鍵發展階段，旅台各地金門同鄉會不僅凝聚鄉親情誼，更長期扮演兩岸民間交流的重要橋樑角色，對金門發展具有實質意義。

陳福海表示，金門長期位居兩岸第一線，兼具緩衝與溝通窗口功能，期盼中央與相關單位能持續支持小三通穩定運作，讓人流與交流不中斷，進一步發揮金門在兩岸關係中的特殊地位與價值，同時爭取更多重要建設方案與經費挹注，厚實地方發展基礎。

針對縣政推動方向，陳福海說，「美好金門、和諧共融」是縣府施政的核心願景，並持續以「顧老顧幼」作為政策重點。在高齡照顧方面，縣府已逐步完善長照體系與日照服務據點，建構友善高齡環境，讓長者能在熟悉的家鄉健康生活、安老終老；在幼兒與家庭支持上，則持續強化婦幼照護服務，推動零到六歲扎根教育，並朝0至2歲托育零等待目標邁進。

此外，縣府也補助婚後孕前健康檢查，並提供孕產婦及幼兒牛奶等營養支持，減輕年輕家庭經濟壓力。陳福海強調，希望透過完整的社會支持體系，讓年輕人能安心打拚，讓長者與孩童都能在金門安居樂業。

陳福海也向旅台金門鄉親喊話，期盼年輕世代有機會返鄉投入公共服務與地方建設，不僅為家鄉注入新動能，也能陪伴照顧年邁父母，讓世代情感與地方永續發展相互連結。

針對同鄉會成員提出的校園安全教育、危機處理能力及商家服務品質等建言，陳福海表示感謝鄉親直言，縣府將邀集相關局處研議具體配套，持續推動「禮貌金門」、「整潔金門」及友善環境建構，提升整體生活品質與觀光形象，讓金門成為宜居、宜遊、永續發展的島嶼。