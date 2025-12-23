北高雄亟缺公托資源 楠梓公托收托僅1成最嚴重

北高雄近年產業進駐、人口增加，教育、托育量能不足，左營、楠梓區0到2歲幼童超過7千人，但目前僅6處公共托嬰中心能收托212名幼童，收托率低，尤其楠梓幼童數高於左營，公托、準公托收托率僅達1成，民代批收托率過低，家長如何放心在高雄定居。

社會局坦言左楠地區人口增加，托育資源是和時間賽跑，將持續盤點社宅和閒置校舍增加公托。

楠梓社區人口伴隨南部半導體S廊帶「楠梓產業園區」成立，台積電進駐後快速增加，每月淨移入一百多人，且多為年輕家庭，北高雄人口增加，左營、楠梓地區托育、教育設施已然不足。市議員黃文志指出，台灣0至6歲國家一起養政策中，目標是0至3歲家外送托率達到36%，並逐步增加公共化比例，但左營、楠梓托嬰中心實際供給率均未達標。

截至今年10月，左營、楠梓2區0至2歲幼童分別為3095、4068人，共設置6處公共托嬰中心，可收托212名未滿2歲兒童，2區公托、準公托供給率僅23％、11％。黃文志表示，左楠地區要達到中央訂定的3成公托收托率，尚需增加939名收托人數，「尤其楠梓最嚴重，需再增加739人，楠梓幼兒人數高於左營，量能卻不如左營」。

市議員陳玫娟表示，高雄市社會局今年在全市增加9處公托，但未在左營、楠梓區，目前兩區公托實際收托僅212人、準公托641人，收托率嚴重不足，建議在合群新村未來新建的社宅如永清安居、海富安居、海景安居、左營機20公辦都更案和明建、合群眷村舊址改建案等地，儘早盤點規劃公托。

社會局長蔡宛芬表示，「北高雄人口增加，設置公托是跟時間賽跑」，明年度會在左營福山社宅、楠梓援中派出所活動中心、楠梓藍田國小共3處設置公托，增加160名收托數，後年起陸續在高鐵科技之心公辦都更、永清安居社宅、清豐安居社宅設置公托，未來當地若有社宅、公共建築計畫，市府均會爭取設公托，並每年盤點校園閒置校舍轉作公托。