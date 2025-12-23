高雄稽查托嬰中心監視器效率低 議員批「像大海撈針」應用AI改善

高雄市近年屢傳托嬰中心虐童、不當對待事件，全市134家公、私立托嬰中心雖全數裝設監視器，但社會局事前稽查僅以「人力」抽看每班監視影像3段，每段10至20分鐘，效率過低且準確率低，民代批尤如大海撈針，應運用高雄目前正實施的城市主權AI技術，透過AI分析監視畫面，偵測兒虐或危險行為並即時通報，才能阻止兒虐事件再發生。

衛福部在2010年發布「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，訂定托嬰中心需於兒童主要活動範圍設置監視錄影設備，並全面覆蓋、避免視線死角，且明定由專人管理維護設備，設備檢查和維修紀錄至少留存1年、影音資料至少保存30日，且影像處理利用應遵守個資法和資訊安全規定，防止外洩以維護當事人權益。

高雄市目前有134家公、私立托嬰中心，皆已依規定裝設監視器，若發生兒童遭不當對待，社會局會要求中心配合提供監視畫面供調查，未配合或隱匿者則依法開罰，社會局也將監視錄影音設備納入聯合稽查項目，包括影音資料是否保存30日、拍攝角度，且不同班級，每班會抽看不同時間的影像至少3段，每段10至20分鐘。

高市社會局今年1至11月共稽查248家次托嬰中心。市議員白喬茵表示，以高雄大學地區的私立托嬰中心，平均每家有3班為概括，社會局每次稽查抽看監視器10至20分鐘，全市稽查總共花費近500個小時觀看監視器，「觀看監視器如同大海撈針！社會局人力足夠應付龐大觀看時數嗎？」事前抽看固然能預防不當對待，但人力逐步觀看耗時且費力。

衛福部統計，全國托育場域兒少保護通報數，從2011年72件，2023年已提升至287件。高雄市近年屢爆出托嬰中心兒虐事件，多半由民眾向民代陳情，或離職教職員匿名爆料，就連楠梓區某托嬰中心3年前因虐兒遭停業後，今年4月竟「借殼重生」再度涉虐，社會局案發前無預警稽查4次未發現不法，白喬茵批「證明稽抽看監視器意義不大！」

高雄近年斥資3億元打造「智慧燈塔計畫」，透過城市級主權AI平台，結合影像辨識和情境分析，即時偵測108種事件，包括交通壅塞、淹水警示與施工占道等；白喬茵認為，應將托嬰中心監視器影像透過AI平台分析情境，判斷是否涉及兒虐，日本已率先實施，但目前有偵測敏感而誤報頻繁等狀況，高雄應吸取外國經驗，精進技術用於托嬰場域。

此外，以色列也透過AI技術將托應中心監視器即時分享給家長，同時將其他幼童去識別化、模糊頭像，避免侵犯他人隱私。白喬茵表示，社會局應偕同資訊處建立偵測兒童進入危險區、虐待兒童、跌倒等情況的AI感測系統，讓訪視人員可以快速找到可疑片段調查，也可以設計通報制度遠端及時阻止兒虐事件的發生。