金門縣定古蹟黃允棋古厝上梁祈福 啟動修復工程再現小浦頭風華

金門縣定古蹟「黃允棋古厝」修復工程邁入重要里程碑，金門縣文化局今天舉行上梁典禮，依循金門傳統儀式，祈願工程順利圓滿，為這座歷經200餘年風霜的六路大厝揭開重生序幕，地方也期盼未來修復完成後能夠復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流，再現聚落風華，再創金門東半島榮景新契機，

黃允棋古厝位於金沙鎮小浦頭聚落，為清乾隆年間重要宅第，建築格局完整，屬金門少見的「六路大厝」形式，正廳巷頭採類似凹壽配置，屏堵內縮形成對看堵，使次間房深度大於明間，空間布局在金門古厝中極為罕見，兼具建築史與工藝價值。

據了解，該案中央核定總經費4342萬元，其中中央補助2822萬3千元、縣府配合款1302萬6千元、所有權人自籌217萬1千元，由文化部文化資產局與金門縣政府共同推動，工程由閎昌營造股份有限公司承攬，黃毅誠建築師事務所負責規劃設計與監造，秉持「修舊如舊、保存優先、適度活化」原則，確保文化資產永續保存。

黃允棋生於清康熙59年（1720），為汶浦黃氏第九世，後自后浦頭遷居小浦頭，被視為小浦頭黃氏祖先。地方流傳，當年黃允棋於寒冬中收留路倒商旅，悉心照料，甚至典當女兒嫁妝資助其返鄉，多年後，該名商旅感念救命之恩，返金出資興建六路大厝，成就今日黃允棋古厝。這段「見病救人、知恩報恩」的故事，也讓古厝超越建築本身，成為地方傳世精神的象徵。

古厝原為三落格局，因823砲戰第三落全毀，現存建築仍可見清乾隆時期磚木石構工的高超水準，水車堵、角牌、牆頭牌花崗石雕刻細膩，並留有原構菅蓁牆，完整保存當時地方營造技術，為沙美小浦頭聚落的重要地標。

文化局指出，近年持續在金沙鎮投入文資保存資源，包括大地吳心泉宅修復後活化為駐縣藝術家據點，張文帝洋樓轉型為傳統匠師培訓工作站，並串聯沙美老街、金沙戲院、文化園區等，逐步形塑東半島文化路徑。黃允棋古厝修復完成後，前廳將規劃為人文與古蹟導覽展示空間，介紹黃允棋生平、建築沿革與駐軍歷史，其餘空間則兼顧居住使用，並開放中庭深井供民眾參訪。