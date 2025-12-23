聽新聞
澎縣長就職3周年 陳光復：第三家航空公司推動中
澎湖縣長陳光復今天透露，台、澎間「第三家航空公司」已獲中央關注與支持，相關推動作業正積極進行中，期盼提升航班韌性與交通可近性，回應離島長期需求。
陳光復今天在馬公澎澄飯店舉行就職3周年記者會，在會中表示，要以具體行動回應離島實際需求，讓改變真實發生在鄉親的日常生活中，並持續以「全齡關懷、世代共好」為施政核心，穩健推動澎湖向前。其中他在交通運輸上，提及「第三家航空公司」的事，已經獲中央支持，正在推動中。目前澎湖國內班機，有立榮和華信航空班機。
陳光復對於民眾期盼提升澎湖醫療量能表示，縣府與醫院合作，推動癌症轉診綠色通道，並導入遠距會診，同時結合AI智慧醫療技術，應用於心肌梗塞自動判讀，爭取黃金搶救時間。他說，硬體建設部分，馬公第三衛生所已動工、第二衛生所醫療大樓啟動規畫，三總放射腫瘤中心也預計在2027年啟用，將持續精進離島醫療服務品質。
陳光復對於永續環境政策，表示推動海草復育、海藻應用與藍碳治理，為2050淨零排放奠定堅實基礎，並已啟動垃圾焚化爐興建可行性評估，持續推動汙水監測、分期接管及再生水利用，逐步實現「廢水不排海」，為永續島嶼環境奠定基礎。
