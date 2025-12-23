高雄聖誕生活節維安升級 市民暖心贈卡致謝員警

台北日前發生隨機攻擊案，高市警方考量高雄「聖誕生活節」活動將吸引大批人潮，啟動強化安全部署計畫，投入大量警力維安，期間有暖心民眾送上卡片與點心，為執勤員警加油打氣。

高雄市政府警察局新興分局今天發布新聞稿說明，前金區中央公園舉辦「聖誕生活節」系列活動，上週末吸引大批人潮。為確保活動安全及維持交通順暢，新興分局動員大量警力於會場周邊及重要交通路口執行交通疏導、人群管控與安全維護勤務。

勤務期間，一名熱心民眾送上親手書寫卡片與日本名產點心，為現場執勤員警加油打氣。內容感謝員警總站在第一線守護著這座城市，「希望這張小卡能讓你們知道，有人在默默感謝著」，卡片署名為「高雄市民」。

警方表示，民眾致贈的卡片流露出對警方長時間守護城市安全的感謝與肯定，這份溫暖讓在寒夜中值勤的員警深受感動，也讓員警們感到振奮，提升士氣。

新興分局表示，無論是節慶活動、深夜巡邏或重大勤務，警方始終站在第一線守護市民安全。此次在繁忙且高強度的勤務中，能感受到民眾主動表達信賴與支持，對員警而言是莫大鼓勵，也是持續精進服務品質的重要力量。

新興分局呼籲，民眾應配合交通管制措施，共同營造安全且溫馨的城市環境，讓這份警民互信的力量，在城市中持續傳遞，未來將持續秉持「安全第一、服務為先」的理念，全力維護各項大型活動秩序，讓市民與遊客都能安心參與、歡度佳節。