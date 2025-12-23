快訊

影／只差一口！左營豆漿店饅頭夾蛋藏剪刀斷片 衛生局出手了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局今天派員到豆漿店稽查，將調閱監視器釐清還原真相。圖／衛生局提供
高市衛生局今天派員到豆漿店稽查，將調閱監視器釐清還原真相。圖／衛生局提供

高雄民眾上網爆料，指左營區某豆漿店買外帶饅頭夾蛋當宵夜，一口咬下，竟見一截剪刀斷片夾藏在荷包蛋裡，金屬片已貼到嘴邊，差點就咬入口，冷汗瞬間直冒。影片曝光後，不少人直呼「太扯了」。衛生局今天稽查，業者說明店內確實用剪刀剪蛋餅、油條，但民眾提供照片所示剪刀，非店內所有，後續將調閱監視器影像釐清事發經過。

有民眾在Threads貼文表示「到宵夜店買饅頭夾蛋，結果還夾剪刀的刀片，要怎麼處理比較好 跟店家求償嗎？」，引來網友留言「這完全不是小事欸，明天一定要通報衛生局」、「剪刀怎麼可能出現在饅頭夾蛋裡，真的太扯了」。

也有網友提醒蒐證程序，「食物和刀片全部留好，通話記得錄音，跟消保單位申訴」、「沒有明細或收據，就一起通報國稅局」另有人分享自身經驗指出，「我之前吃到鐵絲，店員還笑笑的說是誤會，超傻眼」。

也有人直言「只差那一口」、「再咬下去就出事了」、「差一點出人命」、「完全擦邊球」、「再咬深一點就咬到剪刀」、「一定要查清楚」。

衛生局人員進一步清查作業區，現場共有3支剪刀，外觀皆完整，未發現破損或缺角情形，後續將調閱監視器影像釐清事發經過。

衛生局指出，倘若查證異物確實為業者作業中掉落，將依食品安全衛生管理法第15條第1項及第44條規定，裁罰至少新台幣6萬元。

此外同步依「食品良好衛生規範準則」進行全面稽查，確認該業者已完成食品業者登錄，並投保產品責任險，但仍查有多項缺失，包括冷藏庫未留存溫度紀錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋，以及部分食材未妥善覆蓋等情形，已當場責令限期改善。

衛生局強調，若業者屆期未完成改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，處以6萬元以上、最高可達2億元罰鍰。

高市衛生局今天派員到豆漿店稽查，調閱監視器釐清還原真相。圖／衛生局提供
高市衛生局今天派員到豆漿店稽查，調閱監視器釐清還原真相。圖／衛生局提供
高雄民眾到豆漿店買饅頭夾蛋當宵夜，一口咬下驚見剪刀斷片。圖／翻攝自Threads
高雄民眾到豆漿店買饅頭夾蛋當宵夜，一口咬下驚見剪刀斷片。圖／翻攝自Threads
高雄民眾到豆漿店買饅頭夾蛋當宵夜，一口咬下驚見剪刀斷片。圖／翻攝自Threads
高雄民眾到豆漿店買饅頭夾蛋當宵夜，一口咬下驚見剪刀斷片。圖／翻攝自Threads

