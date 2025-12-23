快訊

高雄苓雅清潔隊舊址公辦都更「投資額達55億元」 打造大型住宅

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市苓雅清潔隊舊址啟動公辦都更，將打造400戶、1200人口數的住宅，預估開發量體約1.7萬坪、總投資金額達55.67億元。圖／高雄市捷運局提供
高雄市苓雅清潔隊舊址啟動公辦都更，將打造400戶、1200人口數的住宅，預估開發量體約1.7萬坪、總投資金額達55.67億元。圖／高雄市捷運局提供

高雄市苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，閒置多時與周邊市容相差甚遠，因鄰近輕軌五權國小站，高雄市以公辦都更方式開發，將打造400戶、1200人口數的住宅，同時結合日間照顧中心及室内150坪環保局辦公室，預估開發量體約1.7萬坪、總投資金額達55.67億元，今日與隆大營建事業公司簽約啟動。

苓雅清潔隊舊址基地面積3452平方公尺，位於三多二路和和平一路口，因鄰近輕軌五權國小站，面臨市區三多路核心，高雄市捷運局以公辦都更方式開發，完工後將增加400戶、1200人口數的輕軌使用量，底層設置商業店鋪和公益設施，高雄市府可分回權利價值權利金挹注捷運建設經費。

副市長林欽榮表示，苓雅清潔隊公辦都更案除了提供環保局室内150坪的新辦公空間外，也提供高齡化社會所需的日照中心達270坪，因鄰近輕軌五權國小站，可鼓勵大眾運輸使用並提升周邊公共服務品質，企業並捐贈一座Ubike2.0車站，落實大眾運輸導向捷運城市政策。

隆大營建股份有限公司陳武聰董事長表示，此案建築將書本堆疊意象轉化為建築語彙，透過錯層陽台、水平線條與垂直綠化設計，形塑如書頁翻展般的立面節奏，全案將依規畫取得銀級綠建築標章與耐震標章，並導入雨水回收、透水鋪面與多層次綠化設計。

陳武聰表示，建築規畫三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全通學路徑，臨和平路及英明路側留設街角廣場，提供街區戶外活動空間。捷運局長吳嘉昌表示，本案是全市第8個土地開發案，目前即將辦理評選和招商中案件還有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，累積將挹注捷運建設536億元。

捷運 綠建築 輕軌

