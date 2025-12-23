高雄駁二全新藝術裝置 互動式「好奇翹翹板」啟用

快訊

中央社／ 高雄23日電

耶誕節將至，高雄駁二藝術特區在大港橋旁淺三碼頭上，打造藝術裝置「好奇翹翹板 CURIOSITY」，今天中午12時啟用。6座有聲光效果、巨型眼睛的翹翹板吸引不少民眾目光。

駁二今天發布新聞稿表示，「好奇翹翹板」共有6座互動式翹翹板，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo& Amigo打造而成，裝置的巨型眼睛會隨著翹翹板升降轉動，彷彿正好奇地注視，且會發出獨特音效。將為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

藝術團隊Amigo & Amigo表示，作品特別以3種色彩打造高雄意象，紅色呼應高雄充滿活力與熱情的城市態度、黃色象徵希望與迎接新年的明亮氣息、藍色則凸顯港都的海洋意象。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區持續透過公共藝術與國際藝術團隊合作，Amigo & Amigo是澳洲專門製作大型燈光互動裝置的團隊，曾參與全球超過50個光影藝術節。在2022年燈會期間也有2件作品與高雄市民見面。

王文翠說，「好奇翹翹板」經半年規劃，打造結合燈光、光影、遊戲互動，營造歡樂童趣氛圍；期待到訪遊客能在遊玩的過程裡，暫時忘去煩憂、展露笑容。

駁二表示，「好奇翹翹板」童趣鮮豔的作品夜間燈光效果十足，不只為高雄的耶誕節增添歡樂氣氛，也喚醒民眾心中的純真與好奇心。今天啟用後，每天上午10時至晚間10時會有聲光效果。

