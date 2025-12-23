屏縣AI、無人機抓露天燃燒 今年查獲近500件

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣環保局建置2套制高點AI偵煙系統查緝露天燃燒。圖／環保局提供
屏東縣環保局建置2套制高點AI偵煙系統查緝露天燃燒。圖／環保局提供

為了維護空氣品質，屏東縣環保局強化露天燃燒科技執法力度，建置2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機及全時無休輪班稽查人員，加強稽查頻率，今年至今查獲之露天燃燒案近500件，每件均依法處以1200元至10萬元罰款。

環保局表示，露天燃燒廢棄物所產生的煙霧不僅嚴重影響空氣品質、威脅周邊居民的呼吸道健康，火勢更可能影響行車安全，甚至引發火災涉及公共危險。環保局因此建置2套制高點AI偵煙系統，搭配無人機及全時無休輪班稽查人員，嚴密監視露天燃燒案件。

環保局表示，民眾生活產出之少量廢棄物，經分類打包後直接送交清潔隊，若有較大量之農業廢棄物，可自行載運至本縣9處農廢集中場暫置，其中6處提供農膜暫置，或撥打免費代清運專線08-7361441，經環保局派員現勘確認後安排清運。

縣府亦提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分，農民可多加利用。民眾若有發現露天燃燒違法行為，可提供相關照片、影片或其他資訊，撥打24小時公害檢舉專線0800-066666，或上環保局網站線上。

屏東縣環保局以無人機查緝露天燃燒。圖／環保局提供
屏東縣環保局以無人機查緝露天燃燒。圖／環保局提供
屏東縣有9處農廢集中場。圖／環保局提供
屏東縣有9處農廢集中場。圖／環保局提供
屏東縣環保局建置2套制高點AI偵煙系統查緝露天燃燒。圖／環保局提供
屏東縣環保局建置2套制高點AI偵煙系統查緝露天燃燒。圖／環保局提供

