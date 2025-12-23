聽新聞
高雄抽驗未上市畜牧場用藥情形 動保處：合格率達100%
畜禽產品是民眾日常飲食中重要營養來源，高雄市農業局動物保護處近期針對飼養規模達3萬隻以上的蛋雞場加強抽驗，共抽檢22場，12月5日全數完成抽驗，結果皆未檢出藥物殘留；今年度也已完成未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業，共抽驗家畜場14場、家禽場78場，檢驗皆全數合格，合格率達100%。
動保處說明，畜牧業者應嚴格遵守動物用藥品管理法規定，僅得使用經核准動物用藥品，不得以農藥或非核准藥品替代動物用藥進行病媒或害蟲防治；畜舍環境防治亦應選用合法、安全的防治方式，避免交叉污染畜禽及其產品，影響食品安全。
此外，配合農業部動植物防疫檢疫署於今年11月底指示，針對飼養規模達3萬隻以上之蛋雞場加強抽驗，共增加抽檢22場，動保處已於12月5日全數完成抽驗，結果皆未檢出藥物殘留，顯示大型蛋雞場用藥管理情形良好。
動保處也提醒，若業者發現家禽疑似染病，應由專業獸醫師親自前往診療，並開立獸醫師處方箋，依指示用藥，確實落實隔離治療、用藥紀錄及遵守停藥期等規定。如畜禽產品經檢驗發現不合格藥物成分，將立即實施全場移動管制，並將相關畜產品查封銷毀，待複檢合格後始得核准上市。
動保處處長葉坤松表示，動保處每年均不定期前往畜牧場加強稽查，若查獲違法使用動物用藥或檢出其代謝物殘留，將依法追查來源並從嚴處分，依動物用藥品管理法處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並公布不合格業者姓名及畜牧場名稱。
