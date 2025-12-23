金門女性晉匾漸增 學者：是否為性別變革仍待觀察

金門近年漸有女性取得博士學位後「晉匾」案例。學者說，可能要再進一步觀察儀式和規矩改變，如女性在祭祖儀式中有無正式角色等，才能分析女性晉匾是否為金門宗族社會的「性別變革」。

金門宗族至今保有晉匾風俗，當代宗族成員取得博士學位或晉升將軍等即具有晉匾資格，如經宗族同意，可將成就寫入匾額懸掛至宗祠或家廟。不過，長久以來僅男性能晉匾，直到近年才漸有女性晉匾案例。

取得英國倫敦政治經濟學院人類學博士學位、曾在金門進行多年田野研究的邱筱喬接受中央社記者採訪表示，金門宗族文化仍很濃厚，這個文化基本上是圍繞著父系系譜運轉，因此，過去的族譜中不會放女兒名字，宗祠祭祖原則上是男性子嗣的場合。

邱筱喬說，即使現在限制已不比過去嚴格，但宗族事務仍被認為是男性才能傳承。舉例來說，金門祭祖文化複雜，為能使文化傳承後世，近年曾有公部門計劃辦理活動，讓學生到家廟中學習各種文化儀典，「但去上課的全部都是男生」，因為在父系系譜觀念中女兒被排除在外，儀式上也就沒有她們的角色。

邱筱喬指出，金門出現女性得以晉匾的案例，雖然有機會打開金門社會討論的空間，「但晉匾畢竟是一次性的活動，宗祠或家廟也不是大家平常會去的場所」，可能要進一步觀察儀式和規矩層面是否有更多改變，例如女性在宗祠祭祖儀式中是否有正式角色等，才能分析「女性晉匾」現象是金門宗族社會的「性別變革」，或者只是某些宗族中較有聲量者的「新式作法」。

此外，她也提到，生活在金門宗族社會中的女性，日常生活中能否不被性別刻板印象束縛，對於性別平等議題才是重點。

邱筱喬舉例，她曾針對金門婚姻變遷進行研究，即使是較重視性別平等的年輕女性，在進入金門傳統的家庭生活後，仍然有媳婦應該要為家族生兒子傳承香火的壓力，「那種男性該做什麼、女性該做什麼的傳統性別分工仍然存在。」

「數十年的戰地政務讓金門無法像台灣一樣工業化與現代化，解嚴後的現代化也有特性，金門宗族在2個歷史時期與制度有特定的關係」，長期在金門進行田野調查、訪談研究女性生命故事的輔仁大學社工系副教授劉香蘭說，現代化帶給金門的改變，包括不分性別大量投入職場，迸發「後工業社會的危機」，如少子女化、晚婚或不婚，不僅影響金門發展，宗族運作和祭祀的型態可能有所調整，如拜拜可以用簡單的供品、女性可以參與部分族人會議等。

劉香蘭指出，閩南家族與宗族文化存在金門數百年，會隨著時代壓力與機會調整存在的方式、價值意義等，傳統上宗族強調男丁興旺，當男性子嗣不足時，會透過養子充實人力。

她說，解嚴後國家建立收養制度，收出養有一定的規範後，加上晚婚與少生，宗族相關事務所需人力可能會開放部分女性參與，女力不再隱藏起來，因此，「宗族未來會如何發展實在難以預測，需要持續觀察。」