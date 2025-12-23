快訊

割頸案後／監院揭制度破口 校安人力沒補、記過成勳章

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

金門女性追求學術自我實現 漸獲宗親認同晉匾

中央社／ 金門23日電

金門男性取得博士後即有「晉匾」資格，儘管女性博士過去受限性別，未必都能晉匾至宗祠或家廟，但隨著社會發展，近年來已陸續有女性晉匾，在追求學術自我實現道路上獲宗族耆老認可。

金門宗族文化濃厚，過去家族中若有成員取得進士等功名就可返鄉晉匾，以光耀門楣；當代金門晉匾風俗仍存，金門人若取得博士學位者同具晉匾資格，但時至今日，當地得以晉匾者仍以男性居多。

出身金門、目前在中興大學生命科學系擔任副教授的李龍緣，2002年自台灣大學微生物學研究所獲得博士學位時，其父兄為她製作了博士匾，盼能晉匾至宗祠中。

「但當時宗親不同意」，李龍緣接受中央社記者採訪表示，念博士主要是為了自我實現，當年父親希望晉匾，「我也同意，希望能與家人、宗親分享自己在外工作上的成就。」

她表示，當時宗親認為女性不能晉匾，所以只能將博士匾掛在祖厝中，「當時就已經有很多傑出女性，不懂為何宗親仍然抱持很傳統的觀念」。她也說，未來若有重新晉匾機會也會想再嘗試，盼能使自己努力被認同。

廈門大學求學取得歷史學博士的黃逸歆，今年11月晉匾至汶浦黃氏家廟。她受訪表示，早年金門女性讀書機會少，有資源也優先讓男性讀書，家裡早年困苦，也有外人會說，「家裡需要幫手，女生不用念那麼多書，念那麼多書之後還不是別人（家）的？」

黃逸歆表示，「因我在校成績不錯，學校校長、主任、老師都到家中表示如果休學很可惜，我才有機會繼續念書」，為期待透過教育改變人生，即使邊負擔家務、照顧生病家人也不放棄學業，之後教師退休後仍然持續進修，最後才在廈門大學完成博士學業。

黃逸歆說，當代女性能力、地位都有提升，金門許多學校校長、公職人員都是女性；此次晉匾是宗族耆老徵詢其意願，當時她也遲疑地問說：「女兒也可晉匾嗎？」耆老表示連媳婦冠夫姓就可晉匾，道地的黃家後代當然可以。

針對此次晉匾，黃逸歆表示，「這是性別的進步，也是一種榮譽。」

金門 廈門

延伸閱讀

中國海警編隊東西分進常態化騷擾金門 海巡派艇驅離

德化白瓷萬里行登場 52件珍品永久入藏金門歷史民俗博物館

陸客金門聚餐猝死！家屬悲痛處理後事 痛批友人勸酒未照顧

避免模仿北捷隨機攻擊 金門警全面升級車站、機場碼頭維安

相關新聞

屏縣AI、無人機抓露天燃燒 今年查獲近500件

為了維護空氣品質，屏東縣環保局強化露天燃燒科技執法力度，建置2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機及全時無休輪班稽查人員，...

高雄抽驗未上市畜牧場用藥情形 動保處：合格率達100%

畜禽產品是民眾日常飲食中重要營養來源，高雄市農業局動物保護處近期針對飼養規模達3萬隻以上的蛋雞場加強抽驗，共抽檢22場，...

修法、科研並重 海委會海洋科專成果令國際驚豔

海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技...

廢土當毒品驗、處理費暴增 高雄營造商淚訴

高雄「美濃大峽谷」事件引爆「土石之亂」，營建剩餘土石方處理費暴增10倍以上，高雄市議會昨開公聽會，營造業者淚訴廢土被當毒...

工地好土爭取就地檢測 工務局：仍需送土資場篩選

營建廢土處理費飆漲，民間業者反映廢土進不去南星計畫暫置區，並指許多工地早年是農地，土壤和農地一模一樣，希望特定類別的工地...

廣角鏡／屏東內埔旅運站動土

屏東內埔旅運站昨動土，縣府投入近6900萬元打造，預計明年10月完工，串連六堆客家文化園區等觀光廊帶。新站將整合客運、市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。