金門女性追求學術自我實現 漸獲宗親認同晉匾

金門男性取得博士後即有「晉匾」資格，儘管女性博士過去受限性別，未必都能晉匾至宗祠或家廟，但隨著社會發展，近年來已陸續有女性晉匾，在追求學術自我實現道路上獲宗族耆老認可。

金門宗族文化濃厚，過去家族中若有成員取得進士等功名就可返鄉晉匾，以光耀門楣；當代金門晉匾風俗仍存，金門人若取得博士學位者同具晉匾資格，但時至今日，當地得以晉匾者仍以男性居多。

出身金門、目前在中興大學生命科學系擔任副教授的李龍緣，2002年自台灣大學微生物學研究所獲得博士學位時，其父兄為她製作了博士匾，盼能晉匾至宗祠中。

「但當時宗親不同意」，李龍緣接受中央社記者採訪表示，念博士主要是為了自我實現，當年父親希望晉匾，「我也同意，希望能與家人、宗親分享自己在外工作上的成就。」

她表示，當時宗親認為女性不能晉匾，所以只能將博士匾掛在祖厝中，「當時就已經有很多傑出女性，不懂為何宗親仍然抱持很傳統的觀念」。她也說，未來若有重新晉匾機會也會想再嘗試，盼能使自己努力被認同。

赴廈門大學求學取得歷史學博士的黃逸歆，今年11月晉匾至汶浦黃氏家廟。她受訪表示，早年金門女性讀書機會少，有資源也優先讓男性讀書，家裡早年困苦，也有外人會說，「家裡需要幫手，女生不用念那麼多書，念那麼多書之後還不是別人（家）的？」

黃逸歆表示，「因我在校成績不錯，學校校長、主任、老師都到家中表示如果休學很可惜，我才有機會繼續念書」，為期待透過教育改變人生，即使邊負擔家務、照顧生病家人也不放棄學業，之後教師退休後仍然持續進修，最後才在廈門大學完成博士學業。

黃逸歆說，當代女性能力、地位都有提升，金門許多學校校長、公職人員都是女性；此次晉匾是宗族耆老徵詢其意願，當時她也遲疑地問說：「女兒也可晉匾嗎？」耆老表示連媳婦冠夫姓就可晉匾，道地的黃家後代當然可以。

針對此次晉匾，黃逸歆表示，「這是性別的進步，也是一種榮譽。」