金門女性走入宗族 博士成就銘刻匾額高掛宗祠家廟

金門至今仍保有「晉匾」風俗，例如取得博士或晉升將軍等成就者，可將寫有成就的匾額懸掛在宗祠、家廟。有別以往，近年漸有女性博士得以晉匾，學者王宏男說，這是破除「女子無才便是德」觀念的重要文化變革。

為紀念並教育後代，金門縣金城鎮石雕公園設置數面花崗石「進士牆」及「博士壁」圍繞伯玉亭，記錄往昔進士與近代取得博士者姓名；浯江書院內也有大片木刻記錄進士與博士等名單。

除在公共空間可見彰顯體制內教育成功記錄，金門宗族文化濃厚，宗族成員若取得特殊成就也會返鄉「晉匾」，意即由其長官或指導者將成就銘刻匾額，經宗族同意後，懸掛至宗祠或家廟中。

古時成就可以看到「進士」等，近代取得博士或晉升將軍也具晉匾資格，但長久以來，仍以男性為主要晉匾對象。

金門大學國際暨大陸事務學系兼任助理教授王宏男接受中央社採訪表示，相較於台灣，金門至今仍保有更完整的閩南文化傳統，宗族與血緣的凝結性和團結性依然強固，而在傳統的晉匾文化中，長期受到「男尊女卑」及「男性沙文主義」影響，導致性別比例嚴重失衡。

根據王宏男的調查，目前金門男性晉匾數量已超過1000面，而女性晉匾數量則不到10分之1，兩者比例懸殊。

不過，王宏男指出，近年來金門宗族觀念逐漸開放，已開始出現女性晉匾的現象。從現代性意義來看，這是破除「女子無才便是德」觀念的重要文化變革。但儘管金門女權意識開始有增長現象，但女性晉匾的數量與規模仍遠不及男性。

「晉匾一個重要意義在於彰顯後代如有成就，都是來自祖先的庇蔭」，金門縣宗族文化研究協會創會理事長黃奕展表示，目前在政治或事業方面有重大成就者也有晉匾資格，而古時只有男性有資格取得功名，所以晉匾者都是男性。

黃奕展說，當代社會不論性別均可取得社會認可的成就，因此按理說只要是同宗族成員，女性也能有晉匾機會，而金門在近10多年來才開始有女性晉匾，「我在2013年曾主持我姪女黃懿慈的晉匾儀式，應是金門很早期女性晉匾案例。」

金門各宗族中關於晉匾資格、流程等未必有明文記載，「性別」是否成為限制條件也有不同，而黃奕展所屬汶浦黃氏家廟的晉匾實施要點，就明文規定資格「不限性別」，且媳婦同樣有資格，但晉匾姓名需冠上黃字。

除黃懿慈案例，汶浦黃氏在今年11月舉辦晉匾儀式，10餘名晉匾者中的廈門大學歷史學博士黃逸歆即為女性。

金門女姓博士晉匾案例漸多，如2023年東蕭蕭氏也有多位女性博士與父輩、丈夫等男姓博士，共同晉匾至蕭氏家廟，包括蕭氏男姓後代蕭彼得、媳婦蘇慧慧與女性後代蕭毓君共同晉「一門三傑」匾等。

蕭氏宗親會理事長蕭偉權受訪指出，蕭氏約在民國90年左右就開放女性參與「吃頭」，也就是冬至祭祖後的聚餐，因此與宗族耆老討論女性晉匾時也沒有太大障礙，「只要是自家人，女兒、媳婦都可以晉匾。」

針對女性晉匾，黃奕展表示，宗族文化仍然是父系傳統，但因為近來性別越趨平等，所以即使目前女性晉匾仍然是少數，「但未來案例勢必越來越多。」