綠高雄市長初選倒數計時 康裕成今早陪賴瑞隆站路口搶曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆（左五）爭取高雄市長提名，今早開始站街頭爭取支持。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨高雄市長初選進入最後關頭，今早高雄市議長康裕成偕3議員與立委賴瑞隆今早7點起，眾人齊聚在三民區站路口揮手致意，加強曝光爭取支持。

民進黨中央將在明年1月12日至1月17日舉辦電話初選民調，立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑爭取2026高雄市長提名。

賴瑞隆今早會同高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓，以及市議員擬參選人黃敬雅（前鎮小港區）、黃偵琳（左營楠梓區）、尹立（左營楠梓區）、蔡秉璁（大岡山區）、洪村銘（林園大寮區）等人在三民區九如路與澄清路口，揮手問候汽、機車通勤市民。

賴瑞隆表示，適逢歲末年終之際，他會穩健前行；在初選最後倒數關頭，會持續以站路口、掃市場及宣講方式互動，讓市民更了解他的施政理念。

民進黨立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今早開始站街頭爭取支持。圖／賴瑞隆辦公室提供
