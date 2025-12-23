修法、科研並重 海委會海洋科專成果令國際驚豔

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果。圖/海洋委員會提供
海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果。圖/海洋委員會提供

海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果，海委會表示，台灣正站在全球浪潮的最前線，海洋科專計畫推動以來，台灣展現的海洋科技實力，令人驚豔。

這場發表會吸近200名科技研究者與應用單位出席，海委會主任秘書劉國列表示，海洋科技是國際競逐的新焦點，不只是參數、模型、平台或載具，它讓國人重新理解台灣成為海洋國家所擁有科技實力、治理能力及認識海洋的知識力。

此次發表會匯集2024年及2025年「海洋科專計畫」推動成果，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋汙染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向。為深化國際交流，今年也特別邀請「橫須賀亞太研究理事會政策研究主任Dr. Stephen R.Nagy、資深研究員James Hartman發表專題演講。其中 James Hartman分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，指無人載具及資料處理等新世代技術將促進更有效率的區域海上合作。

海委會指出，管碧玲主委上任後，已完成海洋產業發展條例、海洋汙染防治法，及海岸巡防機關器械使用條例的立(修)法工作，海洋保育法去年7月12日三讀通過。今年海委會也自「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫，未來將持續支持跨域合作、建構更穩固的海洋科技能量。

海洋委員會林麗英處長（中）與專題演講講座橫須賀亞太研究理事會Dr. Stephen R. Nagy及 James Hartman先生合影。圖/海洋委員會提供
海洋委員會林麗英處長（中）與專題演講講座橫須賀亞太研究理事會Dr. Stephen R. Nagy及 James Hartman先生合影。圖/海洋委員會提供
2025海洋科技專案成果發表會，邀集國內外產官學研團隊齊聚一堂。圖/海洋委員會提供
2025海洋科技專案成果發表會，邀集國內外產官學研團隊齊聚一堂。圖/海洋委員會提供

載具 海委會 發表會

延伸閱讀

海委會召開首屆海保審議會 啟動海洋保育多元決策

海巡署發布毒品查緝成果 管碧玲盼續強化社會安全網

中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國

修法增海巡警力與兩岸情勢有關？ 管碧玲：是因造新船、修警文職待遇

相關新聞

高雄土方之亂！營建老董悲泣「工地廢土被當毒品檢驗」 蓋房成本暴增

高雄土方之亂尚未結束，營建剩餘土石方處理費暴增逾10倍，營建業者淚訴「工地廢土被當毒品檢驗」，透天厝基地土方暫置被限縮同...

修法、科研並重 海委會海洋科專成果令國際驚豔

海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技...

廢土當毒品驗、處理費暴增 高雄營造商淚訴

高雄「美濃大峽谷」事件引爆「土石之亂」，營建剩餘土石方處理費暴增10倍以上，高雄市議會昨開公聽會，營造業者淚訴廢土被當毒...

工地好土爭取就地檢測 工務局：仍需送土資場篩選

營建廢土處理費飆漲，民間業者反映廢土進不去南星計畫暫置區，並指許多工地早年是農地，土壤和農地一模一樣，希望特定類別的工地...

廣角鏡／屏東內埔旅運站動土

屏東內埔旅運站昨動土，縣府投入近6900萬元打造，預計明年10月完工，串連六堆客家文化園區等觀光廊帶。新站將整合客運、市...

高雄香蕉棚 蛻變成AI辦公室

創設逾一甲子的高雄「香蕉棚」，短暫轉作婚宴會館經營失利收回閒置，市府投入1.86億元改造為5G AIoT共用辦公室，昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。