修法、科研並重 海委會海洋科專成果令國際驚豔

海洋委員會23日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、汙染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果，海委會表示，台灣正站在全球浪潮的最前線，海洋科專計畫推動以來，台灣展現的海洋科技實力，令人驚豔。

這場發表會吸近200名科技研究者與應用單位出席，海委會主任秘書劉國列表示，海洋科技是國際競逐的新焦點，不只是參數、模型、平台或載具，它讓國人重新理解台灣成為海洋國家所擁有科技實力、治理能力及認識海洋的知識力。

此次發表會匯集2024年及2025年「海洋科專計畫」推動成果，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋汙染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向。為深化國際交流，今年也特別邀請「橫須賀亞太研究理事會政策研究主任Dr. Stephen R.Nagy、資深研究員James Hartman發表專題演講。其中 James Hartman分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，指無人載具及資料處理等新世代技術將促進更有效率的區域海上合作。