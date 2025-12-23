高雄香蕉棚 蛻變成AI辦公室

創設逾一甲子的高雄「香蕉棚」，短暫轉作婚宴會館經營失利收回閒置，市府投入1.86億元改造為5G AIoT共用辦公室，昨天啟用並更名為「PIER F棧叁庫」，全球伺服器管理晶片龍頭信驊科技率先進駐，老倉庫成功轉型為AI產業基地。

50年代因應台灣香蕉外銷需求，1963年在高雄蓬萊商港3號碼頭建造開放式雙層倉庫，俗稱「香蕉棚」，是全台僅見香蕉產業歷史建物，現地保留獨特工業風，2003年登錄歷史建築，2007年委外經營婚宴會館，取名「香蕉碼頭」，後因業者經營不善收回，高市府近年因應AI產業發展，斥資1億餘元承租活化，昨天啟用。

市長陳其邁說，高雄市攜手輝達推動智慧高雄燈塔計畫，打造城市級主權AI平台，「棧叁庫」串連鴻海高雄軟體研發中心、和碩亞灣數位轉型研訓基地成為科技聚落，「超過一甲子歷史的香蕉碼頭蛻變為AI基地，象徵城市轉型升級承載智慧城市願景」。

棧叁庫全棟為透明強化玻璃，1樓以辦公室搭配歷史紋理記憶作保存呈現，2樓無隔間的環場設計，加上觀景側窗及挑高天窗，將光與海風引入，進駐業者能欣賞無敵海景。

經發局表示，棧叁庫為南部智慧轉型示範場域，1樓有中華電信、信驊、鑫蘊林科等企業進駐，2樓供具研發能量企業使用。

信驊科技董事長林鴻明指公司以棧叁庫作為南向拓展基地，啟用子公司酷博樂 Cupola360全時、全景相機展示中心，開放民眾沉浸式欣賞台灣各地美景，也期待高雄研發中心能提供更高效晶片解決方案。