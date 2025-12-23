工地好土爭取就地檢測 工務局：仍需送土資場篩選

營建廢土處理費飆漲，民間業者反映廢土進不去南星計畫暫置區，並指許多工地早年是農地，土壤和農地一模一樣，希望特定類別的工地廢土可就地檢測，沒問題就直送最終處理場，節省中間土資場處理費。工務局表示，南星暫置區已開放民間廢土入場，不過據中央公布方案，土方仍需全部送往土資場篩選。

營建剩餘土石方處理流程涵蓋A（工地）、B（土資場）、C（收容處理場），目前分為B1至B7共7類，B1至B4為土壤、碎石或沙等，B5為拆除工程的磚塊或混凝土塊、B6是淤泥或含水量大於30%之土壤、B7為連續壁產生的皂土。

高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉指都會區50年前有可能也是農地，工地開挖的土8成是好土，卻要透過土資場再送去最終處理，不符合環保減碳概念；若能就地處理，業者願攤在陽光下接受專業機制檢覈。

大高雄不動產開發公會理事長李正聰說，工地好土應容許就地檢測，符合規定可直接回填低窪地區或農地。

工務局回應，土層不太可能全是單一產出物，仍需經過篩選，據內政部「營建剩餘土石方處理方案」，建築工程承造人或使用人在工地實際產出土石方前，要呈報擬收容處理場，再由清運業者核對證明文件後送去指定場所，高雄不能直接跳過土資場，否則不利監督管理。