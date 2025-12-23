廢土當毒品驗、處理費暴增 高雄營造商淚訴

高雄「美濃大峽谷」事件引爆「土石之亂」，營建剩餘土石方處理費暴增10倍以上，高雄市議會昨開公聽會，營造業者淚訴廢土被當毒品檢驗；透天厝基地開挖的土方需花錢送出去暫置，再花錢買回來回填工地，成本暴增快活不下去。工務局表示，已連同自治條例修正一併檢討相關規範。

美濃大峽谷事件後，市府嚴查農地違法回填，導致營建剩餘土方無處可去，處理費從每立方公尺數十元暴增至一千多元不等，南星計畫區暫置場雖已啟動，廢土處理費仍居高不下，導致去化困難，業者叫苦連天。

出席會議的立委柯志恩說，全台營建廢土數量比10年前增加75％，裝潢拆下來的廢棄物也運不出去，營建餘土須從源頭減量及精進相關法規。義守大學教授李樑堅說，廢土處理成本太貴，若建商轉嫁給消費者，高房價會讓年輕人更不想婚育。

高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉指出，透天厝開挖會產生廢土，做好筏式基礎後再回填，目前廢土被限縮基地同一街廓，台灣地狹人稠，覓地移置困難，很多人須花錢送土資場。

「上午問2千元、下午變4千元，隔天價格又另外講。」建設公司董事長黃添銘難過地說，土資場業者漫天喊價，每棟興建成本暴增200萬元，廢土還被當成毒品檢驗，檢驗是否有重金屬等汙染。高雄市營建剩餘土石方資源處理公會理事長林瑞益說，過去收費低廉是未被嚴格檢驗，現在廢土要進南星暫置場，每立方公尺需額外付450元給港務公司，「土資場業者全背了黑鍋」。

高雄市土木包工業公會常務理事呂智雄指出，土資場要回到以前的收費標準不太可能，但拆除成本過高會導致民眾不願意修建或改建老房子，影響市容也不利居住品質，建議政府研擬補助機制。

國土署代表指已盤點台灣沿海適合場址，會逐漸擴增廢土去化量能。高市府工務局副局長黃榮慶回應，暫置再回填問題已列入「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」修訂範圍，議會審議完備後會盡力落實處理。