「貓洞」回來了！屏東市萬倉街鐵道廊道NEKO MARKET年末登場

屏東市萬倉街與仁愛路交接口，過去是在地人熟悉「貓洞」，雖然貓洞配合鐵路高架化消失，但「經過要低頭」仍是屏東人的回憶。今年冬天，屏東縣政府在萬倉街鐵道廊道推出「NEKO MARKET」市集，以親子共遊、寵物友善與特色物產為主題，帶來療癒冬季市集。

縣府改造屏東市萬倉街鐵道廊道，景觀煥然一新，今年8月至今連續辦理多場市集，場場爆滿，帶動鄰近屏東民族夜市人氣，成為新亮點。這次再推出新品牌市集，從今年12月底至明年2月連續3個月辦3場，橫跨新年、春節、228連假。

縣府傳播暨國際事務處指出，「貓洞」是屏東人的回憶，但對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭小洞，可愛又充滿想像，以日文「Neko」貓為名，結合萌貓意象，鏈結在地情感；吉祥物「阿財」是隻可愛又招財福貓，金穗色毛髮與圓滾滾身材，象徵屏東豐收富足，充滿喜氣。

「NEKO MARKET」第一場12月26至28日登場，以屏東在地職人、品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食等超過100攤，現場設置一座超級大「阿財」，連同底座高達4米。

也與農業處推動友善寵物，市集設置寵物專區，免費施打晶片、毛小孩認養、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官（鏟黃金）」趣味活動，提供狗便袋服務。

市集也推廣屏東好物，規畫「Pingtung Good」專區，打造小超市，6家屏東地區農會與多項屏東好物品牌，現場還有NEKO MARKET限定T恤與環保購物袋。

NEKO MARKET推出四大趣味遊戲體驗區和三大主題式拍照互動區，讓民眾與阿財一起留下歡樂回憶，完成挑戰、憑合照打卡還能到服務台換小禮物。

傳播處表示，配合政府普發萬元，第一場市集推出消費集點抽獎，消費滿100元集1點，10點即可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、誠品禮券、微電腦電子鍋、負離子吹風機、雙溫控電烤箱、體脂機、超商禮券等超過千項好禮。

NEKO MARKET在12月26日下午5時半市集開幕，縣長周春米請大家吃貓掌湯圓，限量100碗，讓大家過個溫暖又甜蜜的年末。