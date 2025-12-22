中國海警編隊東西分進常態化騷擾金門 海巡派艇驅離

中國海警編隊侵擾行為持續，繼18日侵擾金門水域，海巡署今天再度偵獲中國海警船於金門周邊海域編隊，隨即調派巡防艇對應拒止並驅離；海巡署分析，中國海警船是「常態化騷擾」。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿說明，第十二（金門）巡防區下午2時許，偵獲中國海警船於金門東方及西南方水域外分2處集結，立即調派巡防艇前往預置部署。

金馬澎分署指出，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」4艘船在下午2時50分許，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入金門限制水域，意圖分散海巡人員監控能量。

金馬澎分署表示，海巡署預置4艘巡防艇，立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入水域，同時透過中英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，並要求立即轉向。

金馬澎分署說明，在海巡全力阻止下，中國海警船編隊在下午4時53分許轉向，並航出金門限制水域。

海巡署強調，從中國海警船航行態樣分析，發現是「常態化騷擾」，影響兩岸氛圍並破壞區域和平穩定；海巡署將秉持堅定執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇；若遇有狀況將立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，捍衛國家主權，安定民心士氣。