高雄土方之亂！營建老董悲泣「工地廢土被當毒品檢驗」 蓋房成本暴增

高雄土方之亂尚未結束，營建剩餘土石方處理費暴增逾10倍，營建業者淚訴「工地廢土被當毒品檢驗」，透天厝基地土方暫置被限縮同一街廓、覓地難度高，需要花錢送廢土出去暫置、最後再花錢買回來填，成本暴增快活不下去。工務局表示，已連同自治條例修正檢討相關規範。

美濃大峽谷案後營建剩餘土無處可去，每立方公尺處理費從數十元暴增至千餘元不等，南星計畫區暫置場已經啟動，但廢土處理費用居高不下導致土方去化困難，立委柯志恩今在議會會同黨籍議員召開「高雄市營建剩餘土石方去化處理廠設立及運作機制探討」公聽會。

立委柯志恩指出，全台營建廢土數量比10年前增加75％，各縣市稽查人力不足，美濃大峽谷案後，連自家親戚都怪她導致裝潢拆下來廢棄物運不出去，營建餘土必須從源頭減量及精進相關法規。

高雄市不動產建築開發公會理事長柯俊吉指出，透天厝業者開挖以後，如在筏式基礎做好後要回填，但廢土暫置被限縮在開挖基地的同一街廓，台灣地狹人稠，覓地困難。

「上午問2千元、下午變4千元，隔天價格又另外講！」承接透天厝建案為主的建設公司董事長黃添銘悲從中來，淚灑會場。他表示，土資場業者漫天喊價讓人受不了，每棟透天厝成本暴增200萬元，廢土還要被當成毒品檢驗，公部門制定的辦法應該要讓大家可以遵守，而非搞到不能生存，自己年紀大了能退休，但下一代怎麼辦？

高雄市營建剩餘土石方資源處理公會理事長林瑞益表示，過去收費低廉是未被嚴格檢驗相關流程，現在若進南星暫置場須額外付每立方公尺450元給港務公司，土資場處理成本真的暴增數十倍，業者都背了黑鍋。

高雄市土木包工業公會常務理事呂智雄表示，民間建物拆除工程的產出物涵蓋磚塊或混凝土塊，現場分類困難，土資場要回到以前的收費標準不太可能，若拆除成本過高會導致民眾不願意修建或改建老房子，影響市容也不利居住品質，建議政府研擬補助機制，階段性落實以達成目標。