高雄頂級飯店開幕 市府：旅遊觀光已綻放魅力

高雄「晶英國際行館」改名「THE AMNIS 然一酒店」，加入萬豪酒店旗下奢華系列品牌今天開幕。高雄市觀光局長高閔琳表示，這代表高雄旅遊觀光已經向全世界綻放魅力。

御盟集團旗下高雄「晶英國際行館」改名然一酒店，並加入The Luxury Collection頂級奢華品牌，今天舉辦開幕剪綵，高雄市副市長李懷仁等人出席。

李懷仁致詞表示，然一酒店是萬豪酒店旗下高奢品牌，這也象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能，隨著演唱會與會展經濟、金融資產管理與半導體產業持續發展，搭配高雄河港景觀，相信能持續吸引全球高端旅客。

御盟集團創辦人邵永添說，自己深耕高雄20年，見證高雄從荒蕪走向繁盛，過去高雄常被說是文化沙漠，但現在已脫胎換骨，而自己旗下酒店也憑藉著努力終獲萬豪國際集團肯定，加入The Luxury Collection頂級奢華品牌。

邵永添提及，加入萬豪集團短短4個月，截至目前住房率增2.5倍，相信明年住房率可達9成；國際大型集團都有自己的訂房網，也會與各大公司簽約，吸引商務客，本土品牌走向國際化是必然，這才能吸引國際商務客。

高閔琳會後接受媒體聯訪表示，頂級豪奢品牌落腳高雄，這代表高雄旅遊觀光已經向全世界綻放魅力，近幾年來國際級演唱會吸引人潮，表演者也都入住高雄頂級飯店，高雄在吸引高端旅客市場的成績也越來越好。

萬豪國際台灣市場區域總經理哲仁廷（BastienGiannetti）表示，然一酒店的開幕對高雄與萬豪國際皆具指標意義，也再次展現萬豪對高雄長期發展的承諾。