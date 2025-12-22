快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

澎湖議會年終感恩之旅 邀4百位大小天使共度耶誕

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣議會年終感恩公益聯誼活動，今天邀請縣內國中小400位弱勢學子一起到星級飯店用餐，提前歡度耶誕佳節。議長陳毓仁等人更是粉墨登場表演，並允諾感恩公益之旅持續舉辦。

澎湖縣議會表示，年終感恩公益聯誼活動，去年由無黨籍議員許育愷與陳佩真2人首度邀請縣內的國中小特教弱勢學子分梯次吃麥當勞，深獲好評。這項公益行動，今年獲得議長陳毓仁支持，加入並擴大辦理，場面溫馨，笑聲洋溢。

來自全縣42所國中小400位弱勢學子，今天在校長與師長率領下前往飯店，陳毓仁等人在場歡迎，並以「澎湖版告五人」表演精彩舞藝；餐會在澎湖縣青少年國樂團的伴奏下，演出鋼琴、直笛、二胡等才藝，贏得滿場掌聲。

陳毓仁表示，澎湖國中小校中，有很多弱勢學子，平日只有區域性聚會聯誼，不少弱勢學子都是第一次來到星級飯店用餐，感到特別新鮮，今年特別在耶誕節前夕，透過縣府教育處的協助，促成議會首場感恩公益聯誼活動，讓學子們過一個難忘的耶誕佳節。

由於受到天氣影響，部分離島學校的學生無法參加，陳毓仁則轉贈禮券，由各校長代表領取發放。

澎湖縣 公益 聯誼

延伸閱讀

澎湖惠民啟智中心展開重建 低調大亨補足經費缺口

僑泰高中校園飄白雪 學生自製軌道車載來濃濃的耶誕氣氛

親子、情侶、好友都適合！2025全台最高耶誕仙境：台北101觀景台

瑞士暖冬面臨雪荒 白色耶誕機率僅3成

相關新聞

內埔旅運站今動土 周春米：內埔也將設國民運動中心、社會住宅

屏東縣內埔鄉旅運量是全縣第二大僅次於屏東市，屏東縣政府在內埔鄉鬧區、內埔地區農會前廣場三角公園設置內埔旅運站，今舉行動土...

澎湖惠民啟智中心展開重建 低調大亨補足經費缺口

澎湖惠民啟智中心由呂若瑟神父於1981年創立，陪伴超過2000位身心障礙者，因服務量能擴大，中心啟動改建，今舉行動土祈福...

農機上路前記得要清洗！屏東縣環保局今年開罰11件最高可罰6千元

第一期稻作將展開，屏東縣環保局也將加強農耕機具汙染路面稽查作業，提醒農民，農耕機具使用後若未妥善清洗，容易造成道路汙染，...

星期評論／橋頭1-1道路如刃劃傷糖廠 必須說清楚

發展北高雄的高雄新市鎮計畫停滯多年，如今台積電進駐設廠再度被推上檯面。然而，該計畫1期土地仍大量閒置，入住人口明顯落後目...

屏科大產學合作 捐贈4國小課桌椅

屏東科技大學木材科學與設計學系與合青公司長期合作推動「教育空間木質研發計畫」，藉由產官學合作，為國小學童們量身打造課桌椅...

高雄「天使」洋香瓜問世 擬擴大種植

高雄市農業局和育種、生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最後選出外觀白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口「天使」洋香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。