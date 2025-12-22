高雄PIER F棧叁庫啟用 打造智慧轉型示範場域

快訊

中央社／ 高雄22日電

位於高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫「棧叁庫」，今天舉辦「PIER F棧叁庫啟用典禮」，使用面積逾6900平方公尺，打造智慧轉型示範場域，已有中華電信、信驊科技等企業進駐。

棧叁庫從早期外銷香蕉的農業倉庫，如今轉變為AI創新基地，市府今天舉行「PIER F棧叁庫啟用典禮」，包括高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成及多名產學研單位代表都參加，見證高雄AI產業發展的重要里程碑。

陳其邁表示，PIER F棧叁庫所在的港區，從早年的倉庫與碼頭，蛻變為結合科技、文創的重要場域，更將成為智慧城市解決方案出口的關鍵據點。高雄會持續努力讓城市更好、讓市民生活更幸福，並讓世界看見高雄。

陳其邁說，未來將進一步結合AI提升城市治理與行政效率。同時，「燈塔計畫」已於台電、石化等產業場域導入多元生成式AI應用，從算力、平台到智慧解決方案，建構完整AI生態系，強化城市治理效能。

中華電信董事長簡志誠指出，PIER F棧叁庫的啟用象徵高雄在科技創新與城市AI發展的重要里程碑，未來中華電信將整合亞灣科技據點的AI研發、展示與人才培育，攜手市府推動智慧治理，拓展至全世界。

經發局長廖泰翔說，PIER F棧叁庫科技聚落，結合人工智慧、半導體、智慧製造等關鍵產業，並融合文化展示、科技應用、創新創業與生態共融等多元功能，發展為南部具代表性的智慧轉型示範場域。

經發局說明，PIER F棧叁庫整體使用面積逾6900平方公尺，採分層配置以兼顧營運效率與參觀動線，一樓目前已有中華電信、信驊科技等企業進駐，二樓規劃近百坪獨立單位空間，提供具研發能量企業進駐使用。

