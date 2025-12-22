聽新聞
澎湖惠民啟智中心展開重建 低調大亨補足經費缺口
澎湖惠民啟智中心由呂若瑟神父於1981年創立，陪伴超過2000位身心障礙者，因服務量能擴大，中心啟動改建，今舉行動土祈福典禮，完工後將打造更安全、舒適、無障礙的照顧空間。
天主教惠民啟智中心今舉辦「重建工程動土儀式」，由天主教台南區教會主教黃敏正主持，縣長陳光復、議長陳毓仁、議員呂黃春金、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、前馬公市長葉竹林、議員參選人歐松林等人都到場共襄盛舉。
陳光復說，獨力承擔重建工程的費用極為不易，他感謝百世多麗文化教育基金會董事長藍俊昇在重建最艱辛的時刻慷慨解囊，注入關鍵支撐力量；政府資源有限，但民間的愛心力量無窮，每一份援手都可以為小天使們多撐起一雙翅膀，陪他們走得更穩、更遠。
據了解，陳光復會這麼說，是因為惠民啟智中心重建工程募款不易，募款多時都無法湊齊經費，直到藍俊昇適時伸出援手補足經費，才終於促成重建正式啟動。
藍俊昇表示，能為這群需要幫助的孩子盡一份心力，是他與夫人的榮幸，盼能盡己所能，給予他們實質的幫助。動土儀式象徵了希望的開端，但重建之路漫長，後續的重建之路仍需社會大眾的共鳴與支持，盼各界善心人士能一同共襄盛舉，用具體的行動成為這項愛心工程的強大推手。
惠民啟智中心創立至今已走過45年，致力服務中重度以上智能及多重障礙者，提供啟智教育、職能訓練與就業輔導，是澎湖身障照顧的核心力量，工程完成後將成為日照、教保、復健與家庭支持據點，打造更安全、舒適、無障礙的照顧空間。
