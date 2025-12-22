快訊

內埔旅運站今動土 周春米：內埔也將設國民運動中心、社會住宅

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
內埔旅運站完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
內埔旅運站完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣內埔鄉旅運量是全縣第二大僅次於屏東市，屏東縣政府在內埔鄉鬧區、內埔地區農會前廣場三角公園設置內埔旅運站，今舉行動土典禮，預計明年10月完工。周春米也宣布，內埔鄉也將設國民運動中心、社會住宅，積極覓地中。

內埔鄉旅運中心完工後，內埔鄉有兩個轉運中心，內埔旅運中心與水門轉運中心，水門轉運中心角色肩負原鄉三地門、瑪家鄉與霧台鄉的串連。

內埔鄉人口數5萬2千多人，是屏東縣第三大鄉鎮市，鄉內有屏東科技大學、美和大科技大學，外來人口也多，學生通學、上班通勤與長輩就醫需求大，但公車站牌大多是街邊站牌。

內埔旅運中心位在內埔地區農會前的廣場又稱三角公園，縣長周春米說，以前這裡是辦「當選當選」選舉造勢場合，現在有更重要任務，如今華麗轉身，肩負旅行、運輸、交通功能。

周春米說，內埔旅運站建置工程，總經費6885萬元，中央補助997萬元、縣府自籌5988萬元，預計明年10月完工，屆時成為屏東南區具指標性公共運輸轉乘中心，感謝中央與議會支持，未來興建1棟1樓，面積約85.83坪旅運站，設置南下、北上共2席大客車專屬停靠區，規畫汽機車與單車停車位，預計進駐15條路線，每天120班次。

「縣府對內埔鄉建設不是單一點狀，是整體規畫、持續推進！」周春米說，近年在內埔鄉辦狂客音樂節、在客家母親之河龍頸溪畔打造客家燈節夢幻燈海，吸引數萬人次到訪。縣府陸續推動圖書館、衛生所、消防分隊等公共設施興建，後續將建社會住宅、國民運動中心也正積極覓地。

周春米說，敬老卡點數加碼至1000點，讓長輩「真的用得到」，內埔旅運站完成，串聯屏東生活圈與觀光廊帶，包括六堆客家文化園區、潮好玩幸福村等景點，帶動人流、觀光與產業發展。

交通旅遊處指出，旅運站啟用後，整合公路客運、市區公車、小黃公車、租賃運具及停車空間，導入綠能設備與智慧化管理系統，打造兼具舒適性、便捷性與永續性交通服務據點，提升屏東公共運輸服務品質。

屏東縣政府設置內埔旅運中心今舉行動土典禮，預計明年10月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣政府設置內埔旅運中心今舉行動土典禮，預計明年10月完工。記者劉星君／攝影
內埔旅運站完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
內埔旅運站完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府交旅處長黃國維說明內埔旅運中心的規畫。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交旅處長黃國維說明內埔旅運中心的規畫。記者劉星君／攝影
屏東縣政府設置內埔旅運中心今舉行動土典禮，預計明年10月完工，動土典禮前，縣長周春米（中）率領團隊拜拜。記者劉星君／攝影
屏東縣政府設置內埔旅運中心今舉行動土典禮，預計明年10月完工，動土典禮前，縣長周春米（中）率領團隊拜拜。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米與縣府交旅處團隊。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米與縣府交旅處團隊。記者劉星君／攝影

