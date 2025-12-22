快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

中央社／ 高雄22日電

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將登場，市長陳其邁今天表示，已要求警方在年末須提高維安強度，不管在社群媒體恐嚇或不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力排除。

台北19日發生隨機傷人事件，陳其邁今天上午出席「PIER F棧叁庫啟動典禮」接受媒體聯訪時表示，針對即將舉辦的跨年晚會維安問題表示，23日會由警察局主導進行各項兵棋推演，29日也會做實兵演練。

陳其邁說，他已要求警方在年末必須提高維安強度，也必須強力掃蕩非法。如果有涉及維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是不當危及公共安全的行為，一定要用優勢的警力全力排除。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道登場，集結17組演出團體，並邀請韓國歌手權恩妃壓軸獻唱，跨年倒數時刻也將施放6900發、長達240秒的璀璨花火，陪伴市民迎向2026年。

此外，跨年夜當晚，夢時代周邊道路實施3階段交通管制，捷運與輕軌加密班次疏運人潮；輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5時起配合人流管制，不提供上下車服務。台鐵將加開列車協助疏運。

跨年晚會 維安 社群媒體

延伸閱讀

王金平從政50年餐會 柯志恩、陳其邁都到齊

扛住壓力調和朝野！陳其邁出席王金平餐會 懷念有公道伯的立法院

王金平從政50年感恩餐會 陳其邁及3參選市長的綠營立委都來了

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

相關新聞

農機上路前記得要清洗！屏東縣環保局今年開罰11件最高可罰6千元

第一期稻作將展開，屏東縣環保局也將加強農耕機具汙染路面稽查作業，提醒農民，農耕機具使用後若未妥善清洗，容易造成道路汙染，...

星期評論／橋頭1-1道路如刃劃傷糖廠 必須說清楚

發展北高雄的高雄新市鎮計畫停滯多年，如今台積電進駐設廠再度被推上檯面。然而，該計畫1期土地仍大量閒置，入住人口明顯落後目...

屏科大產學合作 捐贈4國小課桌椅

屏東科技大學木材科學與設計學系與合青公司長期合作推動「教育空間木質研發計畫」，藉由產官學合作，為國小學童們量身打造課桌椅...

高雄「天使」洋香瓜問世 擬擴大種植

高雄市農業局和育種、生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最後選出外觀白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口「天使」洋香...

鄭麗文參訪佛光山 星雲大師馬年祝福要她「和諧共生」

國民黨主席鄭麗文上任後加強南部經營，利用假日到高雄佛光山拜會住持心保和尚及參觀佛陀紀念館。鄭麗文獲贈星雲大師2026馬年...

高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。