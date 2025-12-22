農機上路前記得要清洗！屏東縣環保局今年開罰11件最高可罰6千元

第一期稻作將展開，屏東縣環保局也將加強農耕機具汙染路面稽查作業，提醒農民，農耕機具使用後若未妥善清洗，容易造成道路汙染，影響空氣品質，還可能危及用路人行車安全，增加車禍發生風險，今年至11月已經開罰11件，最高可罰6千元。

環保局指出，農耕機具農事完畢後將田中泥塊帶至道路情形日趨嚴重，路面汙染陳情事件頻繁，也有發生多起機車騎士摔車送醫事故，為降低農忙季節道路汙染、車行揚塵汙染問題與用路人行車安全危害，輔導農耕機具汙染重點社區成立農路汙染守護隊。

環保局表示，會提醒農路汙染守護隊在農忙前召開汙染防制宣導會，包含農田翻耕汙染防制示範說明，實際操作農耕機具清洗作業，期透過鄉鎮市公所、農民、代耕業者與相關單位互相合作，維護路面乾淨度及道路安全。

環保局表示，農機具汙染路面，今年至11月已開罰11件，2024年全年開罰15件，最高可開罰6千元。也提醒農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，切勿有貪圖方便的僥倖心態。

環保局已鎖定道路汙染熱區加強稽查，一經查獲將依違反廢棄物清理法對行為人、土地所有人、使用人或管理人開罰。