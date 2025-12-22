高雄「天使」洋香瓜問世 擬擴大種植

高雄市農業局和育種、生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最後選出外觀白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口「天使」洋香瓜，上周在神農市集公開亮相，深獲大眾好評。

高雄市農業局主辦「神農市集」集結南台灣優質小農嚴選農漁畜產、時令蔬果與特色加工品展售，今年度最終場結合農友種苗公司與祥鶴農產品生產合作社，推出「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜，向民眾介紹全新的洋香瓜品種「天使」洋香瓜。

農業局表示，天使洋香瓜具市場潛力，未來規畫逐步擴大種植面積，為高雄瓜類產業開拓新的發展方向。

試種天使洋香瓜的瓜農是祥鶴農產品生產合作社理事主席林麗華，她說，栽種一般洋香瓜需摘心與拔側芽，還需理蔓選果，很費工。天使洋香瓜種下後，僅需讓其自然生長，無需疏果，大小勻稱整齊，對瓜農來說相對很省工，也能因應缺工情況。

農業局長姚志旺說，天使洋香瓜大小適中，符合現代家庭消費需求，且耐儲放。推出後，外觀與風味受消費者青睞，希望天使洋香瓜未來成為具高雄特色洋香瓜，歡迎農友加入種植，明年4月預計種植面積達20公頃。

農業局指出，天使洋香瓜價格，若依年前瓜類拍賣行情約一台斤90元，目前試種階段，產期約4月初開始，種植地區高雄市岡山、橋頭與燕巢。