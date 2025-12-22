快訊

屏科大產學合作 捐贈4國小課桌椅

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
可調式桌椅腳，讓國小學童們可以從一年級坐到六年級。記者劉星君／攝影
可調式桌椅腳，讓國小學童們可以從一年級坐到六年級。記者劉星君／攝影

屏東科技大學木材科學與設計學系與合青公司長期合作推動「教育空間木質研發計畫」，藉由產官學合作，為國小學童們量身打造課桌椅，讓學童們可以從一年級坐到六年級，共捐贈158組分送給縣內的泰武、東港、繁華與廣安國小。

屏科大校長張金龍說，這是產學合作的典範，木材本身有固碳，木材做成桌椅，也可以達成淨零碳排目標。

泰武國小校長賴慶安說，課桌椅每天陪伴小朋友至少8小時以上，課桌椅可以符合人體工學，不管是高矮胖瘦，課桌椅可以調整，且也藉由課程教學，讓孩子們學會自己組裝課桌椅。

賴慶安說，學生學會組裝後，會更認同、更愛惜，也會更想要學習，以後可以如何利用讓木頭變木材，累積更多創意想法，提高學習的興趣與態度。

屏科大木設系表示，課桌椅捐贈由合青企業公司提供實體產品，系上師生協助規畫整備流程，優先提供給偏鄉地區學校，期望藉此改善教室空間環境，讓學童們有更舒適、友善的學習空間。

合青企業有限公司表示，與屏科大木設系合作也讓企業看見年輕世代創意與實作，未來深化產學合作，開發更多適用於校園與公共空間友善家具。

