星期評論／橋頭1-1道路如刃劃傷糖廠 必須說清楚

發展北高雄的高雄新市鎮計畫停滯多年，如今台積電進駐設廠再度被推上檯面。然而，該計畫1期土地仍大量閒置，入住人口明顯落後目標，政府卻急於推動第3期開發，並計畫以60公尺寬道路劃開橋頭糖廠人造林，衝擊綠色與文化地景，公部門有必要對市民說清楚。

高雄新市鎮一案開發歷時30多年，第1期住商用地2008年完成開發，但除了橋頭院檢周邊有建案完工，多數土地依舊閒置，開發區未近飽和。第1期住商用地尚未消化完畢、第2期橋科園區正如火如荼施工之際，政府卻急著啟動第3期，森林城市協會與眾多文史團體近日發出的吶喊，並非無理。

翻開當地人口數字，一期計畫有5萬4千人入住，但開發案進行多年，一期案內的新莊、甲北里兩里人口相加也不過1萬2300多人，與原訂計畫人口有明顯落差。

未來3期計畫引入的2.8萬人口，有第1期開發狀況當前例，3期是否能順利如計畫書帶入商業、居住人口也被畫上問號，且開發計畫還擬在坐擁大片森林的橋頭糖廠開闢60公尺寬的1-1道路，馬路如同利刃般劃向森林，難免引起各界質疑。

綠樹有淨化空氣、減碳、水土保持及提供鳥類棲息等優點，橋頭糖廠人造林經過2、30年生長，早已成為茂密森林，還有鳥友觀察到環頸雉出沒，凸顯該塊森林對於保育、滯洪的重要性。

當初高雄新市鎮擬定開發，「永續」、「韌性城市」概念未興盛，雖開闢1-1道路是為連結橋科園區，但計畫道路往北即有一條通燕路，能否適度擴寬滿足通行需求，也應列入考慮；橋頭糖廠承載高雄百年開發史，是北高雄重要綠色資產，也擁難以取代的公共價值，新路是為解決實際需求、還是延續過時的開發邏輯？一旦犧牲多年累積的自然與文化資本，未來再以高成本復育，也難以回到原有狀態。