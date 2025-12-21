鄭麗文參訪佛光山 星雲大師馬年祝福要她「和諧共生」

國民黨主席鄭麗文上任後加強南部經營，利用假日到高雄佛光山拜會住持心保和尚及參觀佛陀紀念館。鄭麗文獲贈星雲大師2026馬年祝福字軸，上面寫著「和諧共生‧馬到成功」，鄭也分享自己是佛教徒，看到星雲大師的墨寶覺得很受用。

國民黨主席鄭麗文昨至佛光山，並與佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師等人會面。心保和尚贈送星雲大師2026年的祝福「和諧共生‧馬到成功」，及大師口述著作「百年佛緣」。陪同鄭麗文一行人前往佛陀紀念館觀音殿禮拜祈福，參觀宗史館。

心保和尚表示，佛光山是由星雲大師所創建，大師提倡人間佛教，人成即佛成；修行就是要落實在生活上，無論是人與人、人與事之間，慈悲、包容、安忍，佛法就是在生活中落實。

鄭麗文說，到佛光山禮拜星雲大師是她上任後心心念念想做的事情，大師的四給理念（給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便）為她帶來極深刻的啟發。她認為，給人希望及信心，也是政治的初衷，不是艱深難懂才是佛法，佛法是要使每個人都可以從中受益，這就是大師說的給人方便。