快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文參訪佛光山 星雲大師馬年祝福要她「和諧共生」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佛光山住持心保和尚贈送鄭麗文一份星雲大師2026年的祝福卷軸，上面寫著「和諧共生‧馬到成功」。圖／佛光山提供
佛光山住持心保和尚贈送鄭麗文一份星雲大師2026年的祝福卷軸，上面寫著「和諧共生‧馬到成功」。圖／佛光山提供

國民黨主席鄭麗文上任後加強南部經營，利用假日到高雄佛光山拜會住持心保和尚及參觀佛陀紀念館。鄭麗文獲贈星雲大師2026馬年祝福字軸，上面寫著「和諧共生‧馬到成功」，鄭也分享自己是佛教徒，看到星雲大師的墨寶覺得很受用。

國民黨主席鄭麗文昨至佛光山，並與佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師等人會面。心保和尚贈送星雲大師2026年的祝福「和諧共生‧馬到成功」，及大師口述著作「百年佛緣」。陪同鄭麗文一行人前往佛陀紀念館觀音殿禮拜祈福，參觀宗史館。

心保和尚表示，佛光山是由星雲大師所創建，大師提倡人間佛教，人成即佛成；修行就是要落實在生活上，無論是人與人、人與事之間，慈悲、包容、安忍，佛法就是在生活中落實。

鄭麗文說，到佛光山禮拜星雲大師是她上任後心心念念想做的事情，大師的四給理念（給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便）為她帶來極深刻的啟發。她認為，給人希望及信心，也是政治的初衷，不是艱深難懂才是佛法，佛法是要使每個人都可以從中受益，這就是大師說的給人方便。

「大師雖然已經不在，但又覺得他一直都在」鄭麗文說，她得到許多大師的鼓勵和加持，希望未來這個社會，人人臉上都有笑容，處處都是善意的激盪。

國民黨主席鄭麗文參觀佛光山開山宗長星雲大師墨寶。圖／佛光山提供
國民黨主席鄭麗文參觀佛光山開山宗長星雲大師墨寶。圖／佛光山提供
國民黨主席鄭麗文（右二）前往佛光山拜會佛光山住持心保和尚（右一）。圖／佛光山提供
國民黨主席鄭麗文（右二）前往佛光山拜會佛光山住持心保和尚（右一）。圖／佛光山提供

鄭麗文 星雲大師 佛光山

延伸閱讀

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

批賴清德要鬥到2028年 鄭麗文談宜蘭縣長人選沒內定：就是要贏

台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈籲賴總統不要只想鬥爭

鄭麗文與不分區藍委便當會 國民黨：與黨團餐敘將成常態

相關新聞

鄭麗文參訪佛光山 星雲大師馬年祝福要她「和諧共生」

國民黨主席鄭麗文上任後加強南部經營，利用假日到高雄佛光山拜會住持心保和尚及參觀佛陀紀念館。鄭麗文獲贈星雲大師2026馬年...

高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使...

曾下令蒐集公務員社群帳號的三民區長換人當 高市2區長低調上任

高雄市三民區公所今年10月遭議員踢爆，區長下令同仁交出臉書帳號，及定期查核網路貼文分享率，爭議作法引發軒然大波，市府火速...

眾人沉浸民歌音樂演唱會 立委蘇清泉致詞講政治被噓下台

屏東市公所20日晚間在千禧公園辦民歌音樂會有破萬人參加，音樂會卡司堅強，立委蘇清泉中場時以來賓身分上台致詞，但內容很「煞...

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、...

伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。