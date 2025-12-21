同根生楊智博化身粉絲 探班橘色惡魔圓夢共演
日本京都橘高校吹奏樂部訪台演出，今天在高雄邁入最終場，樂團ARoot同根生團長楊智博是「橘色惡魔」粉絲，特別前往「探班」，更圓夢共演「Swing Swing Swing」。
同根生去年代表台灣參與巴黎文化奧運演出，當時楊智博在個人社群平台發布影片，以笙吹奏橘色惡魔經典曲目，並許願：「好想和橘高校一起Sing SingSing！」
橘色惡魔近日造訪台灣，進行「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」巡演，在文化總會協助下，楊智博今天到高雄衛武營探班，更完成當時在社群平台許下的心願，一起與橘色惡魔共演曲目「Swing SwingSwing」。
演出結束後，楊智博透過文總開心分享，他一直嚮往加入行進管樂隊，可惜自己擅長吹奏、象徵東方聲響的「笙」沒有樂隊可以加入，「剛才很緊張也很開心，沒想到會有合作的一天。」
