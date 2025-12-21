快訊

犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

同根生楊智博化身粉絲 探班橘色惡魔圓夢共演

中央社／ 台北21日電

日本京都橘高校吹奏樂部訪台演出，今天在高雄邁入最終場，樂團ARoot同根生團長楊智博是「橘色惡魔」粉絲，特別前往「探班」，更圓夢共演「Swing Swing Swing」。

同根生去年代表台灣參與巴黎文化奧運演出，當時楊智博在個人社群平台發布影片，以笙吹奏橘色惡魔經典曲目，並許願：「好想和橘高校一起Sing SingSing！」

橘色惡魔近日造訪台灣，進行「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」巡演，在文化總會協助下，楊智博今天到高雄衛武營探班，更完成當時在社群平台許下的心願，一起與橘色惡魔共演曲目「Swing SwingSwing」。

演出結束後，楊智博透過文總開心分享，他一直嚮往加入行進管樂隊，可惜自己擅長吹奏、象徵東方聲響的「笙」沒有樂隊可以加入，「剛才很緊張也很開心，沒想到會有合作的一天。」

橘色惡魔 高校 社群

延伸閱讀

橘色惡魔高雄演出 衛武營偕鳳山分局提供安心場域

全台海拔最高耶誕樹點燈 山谷燈光節閃耀梨山

游泳／韓安齊化身美人魚 創紀錄獎領百萬獎金當美國生活費

日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

相關新聞

曾下令蒐集公務員社群帳號的三民區長換人當 高市2區長低調上任

高雄市三民區公所今年10月遭議員踢爆，區長下令同仁交出臉書帳號，及定期查核網路貼文分享率，爭議作法引發軒然大波，市府火速...

高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使...

眾人沉浸民歌音樂演唱會 立委蘇清泉致詞講政治被噓下台

屏東市公所20日晚間在千禧公園辦民歌音樂會有破萬人參加，音樂會卡司堅強，立委蘇清泉中場時以來賓身分上台致詞，但內容很「煞...

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、...

伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選...

日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨天首度到屏東演出，與在地學校樂儀隊熱血交流，引爆全場歡呼。同時2025嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。