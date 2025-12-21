聽新聞
高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相後，吸引大批民眾前往凹子底神農市集免費品嚐，農業局也舉辦「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜活動，讓大家成為快樂的「吃瓜群眾」。
高雄市政府農業局主辦「神農市集」集結南臺灣優質小農的嚴選農漁畜產、時令蔬果與特色加工品展售，今年度最終場特別結合「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，推出「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜活動，向民眾正式介紹全新洋香瓜品種「天使」，獲得現場民眾一致好評。
農業局表示，為發掘最具高雄在地特色與市場潛力的農產品，於今年初即與相關育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜。該品種於神農市集亮相後，深受民眾喜愛，顯示具備良好市場潛力，未來將逐步擴大種植面積，為高雄瓜類產業開拓新的發展方向。
除洋香瓜品嚐體驗外，活動現場亦結合農業科技與永續發展主題，與「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」及美濃「又生農場」合作，推出小番茄評鑑體驗活動。由專業研究人員與農友帶領民眾，品評多款當季小番茄及具推廣潛力的抗病新品種，讓民眾實際感受抗病品種在兼顧生產穩定性的同時，仍能保有良好風味。活動共規劃兩梯次、80人次，開放報名後迅速額滿，反應熱烈。
現場同時展示多項農業研發成果，包括「農友種苗公司」及「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」最新育種成果，以及「高雄區農業改良場」展示可取代傳統農業塑膠膜的農用紙膜，實踐減塑與永續農業理念，讓民眾更深入了解農業與生活的緊密連結，並看見農業未來的發展趨勢。
