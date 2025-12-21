快訊

蔡正元揭台美將簽對等關稅15%協議 立院若未通過改課32%

張文闖北捷隨機攻擊…母校說話了！虎尾科大曝他「在校期間表現」

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相後，吸引大批民眾前往凹子底神農市集免費品嚐，農業局也舉辦「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜活動，讓大家成為快樂的「吃瓜群眾」。

高雄市政府農業局主辦「神農市集」集結南臺灣優質小農的嚴選農漁畜產、時令蔬果與特色加工品展售，今年度最終場特別結合「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，推出「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜活動，向民眾正式介紹全新洋香瓜品種「天使」，獲得現場民眾一致好評。

農業局表示，為發掘最具高雄在地特色與市場潛力的農產品，於今年初即與相關育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜。該品種於神農市集亮相後，深受民眾喜愛，顯示具備良好市場潛力，未來將逐步擴大種植面積，為高雄瓜類產業開拓新的發展方向。

除洋香瓜品嚐體驗外，活動現場亦結合農業科技與永續發展主題，與「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」及美濃「又生農場」合作，推出小番茄評鑑體驗活動。由專業研究人員與農友帶領民眾，品評多款當季小番茄及具推廣潛力的抗病新品種，讓民眾實際感受抗病品種在兼顧生產穩定性的同時，仍能保有良好風味。活動共規劃兩梯次、80人次，開放報名後迅速額滿，反應熱烈。

現場同時展示多項農業研發成果，包括「農友種苗公司」及「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」最新育種成果，以及「高雄區農業改良場」展示可取代傳統農業塑膠膜的農用紙膜，實踐減塑與永續農業理念，讓民眾更深入了解農業與生活的緊密連結，並看見農業未來的發展趨勢。

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，本周公開亮相。圖／高雄市農業局提供

農業部 農產品 永續

延伸閱讀

高雄用轉爐石翻新路面 2026年估改善20萬平方公尺

高雄耶誕黃金週首日估10萬人到訪 3倍警力戒備

高雄餐飲業者推優惠及布局通路 搶攻年菜商機

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

相關新聞

曾下令蒐集公務員社群帳號的三民區長換人當 高市2區長低調上任

高雄市三民區公所今年10月遭議員踢爆，區長下令同仁交出臉書帳號，及定期查核網路貼文分享率，爭議作法引發軒然大波，市府火速...

高雄農業局研發「天使洋香瓜」千人搶吃新品種 逐步擴大種植面積

高雄市農業局和育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使...

眾人沉浸民歌音樂演唱會 立委蘇清泉致詞講政治被噓下台

屏東市公所20日晚間在千禧公園辦民歌音樂會有破萬人參加，音樂會卡司堅強，立委蘇清泉中場時以來賓身分上台致詞，但內容很「煞...

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、...

伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選...

日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨天首度到屏東演出，與在地學校樂儀隊熱血交流，引爆全場歡呼。同時2025嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。