高雄捷運「蜜柑站長耶誕公益路跑」開跑 2千人帶毛孩子參賽
2025蜜柑站長耶誕公益路跑今年為第5周年舉辦，場地回到「蜜柑的故鄉」橋頭糖廠舉辦，而呼應貓站長主題，除了路跑賽事外，還規畫特色寵物路跑組和運動趣味競賽，今年吸引超過2千位參賽者帶著可愛毛孩們一同參與，為今年冬季的高雄注入滿滿活力。
高雄捷運公司楊岳崑董事長表示：本次蜜柑路跑能夠順利完成，感謝所有跑者踴躍報名、熱情參與，蜜柑路跑不僅是一場運動賽事，更是一場結合公益理念的全民運動盛會，他並偕同蜜柑站長，一起把本屆賽事盈餘，捐贈予創世基金會用予植物人安養服務，將運動能量轉化為公益行動，讓跑步不只是挑戰自我，也能成為傳遞溫暖的力量。
今年蜜柑站長耶誕公益路跑活動主題是以蜜柑站長成長日記從Baby、幼兒園、小學一年級、六年級到國中出任站長的暖萌圖樣組成的「歡樂運動會」為題發想，適逢蜜柑5周年，高捷特別選擇回到「蜜柑的故鄉」橋頭糖廠舉辦，別具意義。而呼應貓站長主題，蜜柑路跑除規劃有特色寵物路跑組外，今年更有柑仔蜜運動會趣味競賽，包含「蜜柑Shake Shake你」、「天旋地轉為了你」、「金魚記憶對對樂」、「寵物大進擊」及「貓砂尋寶」等主題關卡活動，讓跑者們帶著自己的寵物在現場開心同樂。
高雄捷運公司長期致力於推動永續發展與企業社會責任，展現企業與城市共同成長、共好共榮的核心價值。本屆賽事成功舉辦完成，高捷公司感謝鳳山慢跑協會及逗點整合公司負責賽事規劃，高雄市政府運動發展局及觀光局指導，另有馬光醫療網、聯邦銀行、中華航空、達麗建設、墨凡股份有限公司、德國施巴、補體素、福容大飯店、福容徠旅等共襄盛舉，一起攜手推廣運動、公益及ESG理念。
