曾下令蒐集公務員社群帳號的三民區長換人當 高市2區長低調上任
高雄市三民區公所今年10月遭議員踢爆，區長下令同仁交出臉書帳號，及定期查核網路貼文分享率，爭議作法引發軒然大波，市府火速拔官滅火。在市府最新一波人事調動中，新任區長由原六龜區長陳昱如低調上任，治理轄區的人口數暴增30倍，引發外界關注。
國民黨議員白喬茵接獲陳情，揭露三民區公所要求有臉書帳號的員工必須交出來列冊管理，不定時查核有無在市府的文章按讚、留言、分享，質疑此舉是非法強制蒐集公務員隱私。爆發當天，高市府立即宣布將原區長調離主管職。
爭議爆發超過2個月，三民區新任區長由原六龜區長陳昱如調任，已經宣誓就職。陳昱如具備土木工程專業，畢業於中興大學土木工程學研究所，歷任經濟部水利署南區水資源局、六龜區公所經建課長、主任秘書及區長等職務。六龜區人口僅1萬1291人，三民區是人口僅次於鳳山區的高雄第二大行政區，人口多達32萬8962人（統計至11月止）。
民政局表示，此波共調動兩位區長，六龜區長陳昱如調三民區，遺缺由六龜主秘莊朝嘉代理，永安區公所新任區長由鳳山區公所主秘黃美玲升任。
永安區公所新任區長黃美玲是台灣科技大學企研所碩士，歷任鳳山區公所主秘、民政局區政監督科長、橋頭公所及仁武公所主秘。
此波調動高市民政局未發布新聞稿，兩人皆於12 月18日宣誓就職。依據高市人事處發布的12月九職等以上人員異動名單之中，另有岡山區長陳振坤調高雄市政府參議、高雄市政府交通局運輸管理科長蕭宛琳調交通局秘書室主任。
