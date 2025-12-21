高雄用轉爐石翻新路面 2026年估改善20萬平方公尺

快訊

中央社／ 高雄21日電

為增進用路品質並確保減碳效能，高雄市政府增加使用轉爐石翻新道路。據統計，截至11月底已完成10條道路改善工程，總面積約17萬平方公尺；明年預計改善面積約20萬平方公尺。

高雄市工務局表示，選用煉鋼廠轉爐冶煉的附加產物「轉爐石」取代天然砂石粒料改善鋪面，可減少對天然礦石的開採需求及伴隨的挖掘、破碎、篩選和運輸過程的碳排放。加上轉爐石有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，讓道路承載力與平坦度升級。

工務局道路養護工程處今天向中央社記者表示，高雄使用轉爐石鋪築道路至今已約10餘年，採用轉爐石的道路鋪面平均耐用年限為天然石的3至5倍。

截至今年11月底，高雄市已使用轉爐石完成大社區永宏巷及中仁路、橋頭區筆秀路、永安區保興二路、路竹區復興路、燕巢區安招路、前鎮區漁港路、楠梓區德民路及德中路、小港區沿海路等10條道路改善工程，總面積約17萬平方公尺。

道路養護工程處表示，轉爐石用於鋪面能提高道路承載力及耐久性，因此用於高雄市交通重載區、港區及交流道周邊道路，明年將視道路實際損壞情形進行改善，預計改善面積約20萬平方公尺。

日前三民區天祥一、二路（鼎力路至河堤路）刨鋪改善完成，以轉爐石翻新約1萬1000平方公尺路面，透過減碳工法、工程生命週期評估控管道路施工過程，自材料生產、車輛載運、機具選用及人力調配，皆有專業人員進行碳排紀錄。

