眾人沉浸民歌音樂演唱會 立委蘇清泉致詞講政治被噓下台

屏東市公所20日晚間在千禧公園辦民歌音樂會有破萬人參加，音樂會卡司堅強，立委蘇清泉中場時以來賓身分上台致詞，但內容很「煞風景」講政治，財劃法爭議、退休年金等，台下根本聽不下去，高喊「不要講政治」，最後在噓聲中結束談話，一結束時台下響起掌聲。

現場民眾指出，中場時上台致詞分別有屏東市長周佳琪、屏東市民民代表主席林淑香、立委蘇清泉，周佳琪、林淑香，兩人致詞都很簡單，都深知場合主角是「民歌音樂會」。

未料國民黨立委蘇清泉一上台就談政治議題，講財劃法爭議、退休年金等，台下就喊「不要講政治！」，蘇清泉說「我要報告的是可以有很多經費給地方、可以給大家，我不是講政治，感謝大家...」，最後一片噓聲結束談話。

蘇清泉約講1、2分鐘，草草結束，當致詞結束後，台下則響起熱烈掌聲，因為終於結束了。

民歌音樂會結束後，蘇清泉被噓下台插曲，被網友在thread發文引發討論，「台下一點反應都沒有，這個立委還要繼續講，講到被台下的阿北阿姨噓下台」、「退一萬步說，不會看場合真的下去，還好後面大家還是聽的很開心，」、「我在我也是在台下狂噓的那個」。

也有在場民眾說。「一開口就講政治，頓時聽歌的fu都沒了」。

這場音樂會由屏東市公所主辦，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、華語歌壇「東方不敗」鄭怡、金曲歌后許景淳，金曲獎最佳演唱組合南方二重唱等歌手演出，葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道，千禧公園宛如大型演唱會現場。