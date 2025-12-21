高雄耶誕黃金週首日估10萬人到訪 3倍警力戒備

「2025高雄聖誕生活節」的「耶誕黃金週」昨天在中央公園登場，總計吸引逾10萬人潮到訪，因應北捷發生傷人事件，市府部署3倍警力強化維安，並在會場、捷運站出入口等增派警力巡邏，確保安全。

昨天是「2025高雄聖誕生活節」的耶誕黃金週第1天，高雄市政府經發局今天透過新聞稿表示，首日總計吸引超過10萬人潮到訪。

因應日前北捷發生的隨機傷人事件，經發局表示，市府部署3倍警力強化維安規格，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏，確保公共安全。

樂團「落日飛車」擔任首日壓軸演出，歌手GummyB也帶來多首代表作，並針對近日社會發生的遺憾事件，邀請全場靜默10秒鐘，為事件中逝去的生命及仍在不安中的人們祈願。

另一方面，經發局表示，此次市集有超過150攤環繞中央公園，多元販售商品吸引民眾購買。此外，市府也推出「心願放大卡」，聯手全市13家百貨提供優惠好禮。

「心願放大卡」每日下午2時開放領取，市集消費滿額即可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，可在全市40多處商圈夜市及400多家合作店家消費折抵，此外，憑卡還可到高雄各大百貨享專屬優惠，每人每日限領1份。