高雄餐飲業者推優惠及布局通路 搶攻年菜商機

農曆新年將至，高雄不少餐飲業者除開放預訂除夕圍爐及年菜外帶優惠，也透過多樣通路搶攻商機，如「鄧師傅功夫菜」年菜上架超市與超商等通路，漢來美食的宅配年菜享早鳥優惠。

深耕高雄41年的台菜名店「鄧師傅功夫菜」，明年年菜銷售鎖定高雄8家門市、電商、量販超市及超商通路全面布局，讓全國各地消費者可輕鬆把年菜端上桌。

「鄧師傅功夫菜」推出5款「2026年菜饗宴套組」，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食等需求。包括「除夕年菜熱取組」，及新台幣4288元起的宅配年菜3大套組和「蔬食饗宴組」。並將銷售擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長20%。

高雄8家門市及「鄧師傅功夫菜」電商平台即日起至明年1月29日開放預購。同時也於各大超商與量販超市等上架「好事發生紅燒肉」等多道經典年菜。

漢來美食餐飲集團旗下餐廳，包含漢來名人坊、福園台菜海鮮餐廳、翠園粵菜餐廳、上菜片皮鴨專賣店等餐廳推出團圓年菜及外帶年菜，同時搶攻電商市場，於漢來美食購物商城推出多樣宅配年菜，早鳥優惠7.9折起。

其中福園年菜除可單道選購，還有團圓餐組合優惠，於12月31日前完成訂購，享早鳥價9888元。另外「名人坊」也有多樣外帶單品年菜，選擇豐富多元。

高雄日航酒店「桃泉中餐廳」打造6人份新春限定年菜組，定價1萬888元，限量60組，即日起開放預訂，於2026年2月6日前完成預訂享早鳥9折優惠。

高雄福華大飯店表示，除夕當天圍爐已近客滿狀態，另有豐富的年菜外帶專案，共推出超過50道年菜外帶及特色料理，主打「當日現做、常溫外帶、回家即食」，消費者可依家庭人數選擇單點或桌席組合，滿足小家庭到親友聚餐不同需求。

高雄翰品酒店年菜外帶預訂即日起至明年2月9日，於明年1月16日前預訂，享95折優惠，另預訂6人份年菜組合，贈XO醬1瓶。高雄林皇宮除夕圍爐宴1桌2萬999元加1成服務費，另有年菜外帶6至8人份1萬2800元。