快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

高雄餐飲業者推優惠及布局通路 搶攻年菜商機

中央社／ 高雄21日電

農曆新年將至，高雄不少餐飲業者除開放預訂除夕圍爐及年菜外帶優惠，也透過多樣通路搶攻商機，如「鄧師傅功夫菜」年菜上架超市與超商等通路，漢來美食的宅配年菜享早鳥優惠。

深耕高雄41年的台菜名店「鄧師傅功夫菜」，明年年菜銷售鎖定高雄8家門市、電商、量販超市及超商通路全面布局，讓全國各地消費者可輕鬆把年菜端上桌。

「鄧師傅功夫菜」推出5款「2026年菜饗宴套組」，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食等需求。包括「除夕年菜熱取組」，及新台幣4288元起的宅配年菜3大套組和「蔬食饗宴組」。並將銷售擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長20%。

高雄8家門市及「鄧師傅功夫菜」電商平台即日起至明年1月29日開放預購。同時也於各大超商與量販超市等上架「好事發生紅燒肉」等多道經典年菜。

漢來美食餐飲集團旗下餐廳，包含漢來名人坊、福園台菜海鮮餐廳、翠園粵菜餐廳、上菜片皮鴨專賣店等餐廳推出團圓年菜及外帶年菜，同時搶攻電商市場，於漢來美食購物商城推出多樣宅配年菜，早鳥優惠7.9折起。

其中福園年菜除可單道選購，還有團圓餐組合優惠，於12月31日前完成訂購，享早鳥價9888元。另外「名人坊」也有多樣外帶單品年菜，選擇豐富多元。

高雄日航酒店「桃泉中餐廳」打造6人份新春限定年菜組，定價1萬888元，限量60組，即日起開放預訂，於2026年2月6日前完成預訂享早鳥9折優惠。

高雄福華大飯店表示，除夕當天圍爐已近客滿狀態，另有豐富的年菜外帶專案，共推出超過50道年菜外帶及特色料理，主打「當日現做、常溫外帶、回家即食」，消費者可依家庭人數選擇單點或桌席組合，滿足小家庭到親友聚餐不同需求。

高雄翰品酒店年菜外帶預訂即日起至明年2月9日，於明年1月16日前預訂，享95折優惠，另預訂6人份年菜組合，贈XO醬1瓶。高雄林皇宮除夕圍爐宴1桌2萬999元加1成服務費，另有年菜外帶6至8人份1萬2800元。

年菜 餐廳 除夕

延伸閱讀

疑金紙餘火灰燼釀禍！高雄宮廟深夜陷火海 33消防員破門救援

イラストレーターがご案内：欧佩玲の高雄散步地図

ゴルフ場が自然公園に生まれ変わった ～すべての人々に開かれた広大な緑地～

北車隨機攻擊案引恐慌…高雄舊城圓環冒白色煙霧 警方：非煙霧彈

相關新聞

曾下令蒐集公務員社群帳號的三民區長換人當 高市2區長低調上任

高雄市三民區公所今年10月遭議員踢爆，區長下令同仁交出臉書帳號，及定期查核網路貼文分享率，爭議作法引發軒然大波，市府火速...

眾人沉浸民歌音樂演唱會 立委蘇清泉致詞講政治被噓下台

屏東市公所20日晚間在千禧公園辦民歌音樂會有破萬人參加，音樂會卡司堅強，立委蘇清泉中場時以來賓身分上台致詞，但內容很「煞...

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、...

伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選...

日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨天首度到屏東演出，與在地學校樂儀隊熱血交流，引爆全場歡呼。同時2025嘉...

改建花24億 前鎮漁港攤商進駐少 漁業署允改善

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，將驗收啟用，卻傳出攤商進駐意願低，攤商直言，魚貨運搬需改接駁車，恐影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。