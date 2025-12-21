快訊

iPad充電Lightning接頭衰斷在裡面！靠熱熔膠輕鬆取出免送修、網曝另1物更安全

今冬至 氣象署：北半球夜晚最長白天最短的一天

香港公司油船加勒比海遭美扣押！載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

聽新聞
0:00 / 0:00

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳演唱。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳演唱。記者劉學聖／攝影

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、華語歌壇「東方不敗」鄭怡、金曲歌后許景淳，金曲獎最佳演唱組合南方二重唱等歌手演出，葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。

昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。

許景淳演唱安可曲「廟會」演唱時，邀請屏東市長周佳琪與市民代表會主席林淑香一同登台演唱，再加上屏東市玉皇宮的神偶與屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊助陣，現場氣氛推向最高潮，全場觀眾熱情回應，掌聲雷動。

張姓民眾表示，感謝市公所邀請如此難得的超強卡司到屏東開唱，特別是過往民歌音樂會未曾邀請過的齊豫，讓大家有機會在家鄉近距離聆聽經典民歌，也喚起共同的年少記憶，度過感動又溫暖的周末夜。

屏東市長周佳琪說，民歌不僅台灣流行音樂重要起點，更承載著那個年代的人們，對土地、對家鄉的情感記憶。從「外婆的澎湖灣」到「橄欖樹」，這些耳熟能詳、歷久彌新旋律，至今依然觸動人心，期盼透過音樂共鳴，讓市民在冬夜裡感受溫暖與感動，共同留下珍貴美好回憶。

葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。記者劉學聖／攝影
葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。記者劉學聖／攝影
葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。記者劉學聖／攝影
葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳（左一）演唱，左二為屏東市長周佳琪。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳（左一）演唱，左二為屏東市長周佳琪。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳演唱。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請金曲歌后許景淳演唱。記者劉學聖／攝影
昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。記者劉學聖／攝影
昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱。記者劉學聖／攝影
昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。記者劉學聖／攝影
昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱。記者劉學聖／攝影
屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱。記者劉學聖／攝影

音樂會 屏東 民歌

延伸閱讀

齊豫、許景淳、于台煙等卡司超強 屏東市20日民歌之夜曲目曝光

上月還開唱！民歌之父楊弦驟逝 妻子首度發聲了 更正外界「誤傳1事」

那些年我們一起唱過的民歌音樂會 屏東市千禧公園12/20免費入場

民歌50最終加場嗨翻！于台煙合體眾歌手掀高潮 下月再登郵輪續唱經典

相關新聞

改建花24億 前鎮漁港攤商進駐少 漁業署允改善

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，將驗收啟用，卻傳出攤商進駐意願低，攤商直言，魚貨運搬需改接駁車，恐影響...

齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、...

伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選...

日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨天首度到屏東演出，與在地學校樂儀隊熱血交流，引爆全場歡呼。同時2025嘉...

金門辦「金省電」展售會 台開風獅爺商場湧現久違人潮

金門縣政府持續推動節能減碳行動，自今日起至23日止，於台開金門風獅爺購物中心舉辦「2025金省電—節能家電聯合展售會」，...

德化白瓷萬里行登場 52件珍品永久入藏金門歷史民俗博物館

金門縣文化園區管理所今日舉辦「中國白・德化瓷萬里行，走進金門」特展開幕，同步舉行「金門博物館島：文化再生與國際連結」學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。