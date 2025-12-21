齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏東市民歌音樂會破萬人

屏東市公所昨晚在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請難得來到南台灣的美聲天后齊豫獻唱，集結民歌界葉佳修、華語歌壇「東方不敗」鄭怡、金曲歌后許景淳，金曲獎最佳演唱組合南方二重唱等歌手演出，葉佳修也與復興國小合唱團演唱，帶領大家走進時光隧道。

昨晚音樂會有破萬人到場聆賞，重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱曲目首首經典，每首勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。

許景淳演唱安可曲「廟會」演唱時，邀請屏東市長周佳琪與市民代表會主席林淑香一同登台演唱，再加上屏東市玉皇宮的神偶與屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊助陣，現場氣氛推向最高潮，全場觀眾熱情回應，掌聲雷動。

張姓民眾表示，感謝市公所邀請如此難得的超強卡司到屏東開唱，特別是過往民歌音樂會未曾邀請過的齊豫，讓大家有機會在家鄉近距離聆聽經典民歌，也喚起共同的年少記憶，度過感動又溫暖的周末夜。