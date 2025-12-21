伴產業園區子弟成長 楠梓示範非營利幼兒園爭取改建

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
楠梓示範幼兒園創設27年，園區爭取經濟部協助改建，讓更多產業園區子弟受惠。記者王昭月／攝影
楠梓示範幼兒園創設27年，園區爭取經濟部協助改建，讓更多產業園區子弟受惠。記者王昭月／攝影

創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，4年前轉型非營利幼兒園後，年年結合在地社區舉辦一日志工總體營造園遊會，今年選在耶誕前夕準備物資，為邊緣戶送暖，出席會場的經濟部產業園區管理局長楊志清則捎來佳音，會盡力為幼兒園爭取改建經費，嘉惠學子。

楠梓示範員工子女非營利幼兒園20日攜手楠梓區加昌里、仁昌里及翠屏里三社區舉辦「一日志工」總體營造園遊會，在幼兒園創辦人、同時也是監督管理委員會主委侯彩鳳、產業園區管理局長楊志清及產業園區產聯會理事長張強輝三人擊鼓下，揭開序幕。

這場園遊會結合公益關懷與親子互動，現場發送社區邊緣戶物資，也安排親子闖關、趣味競賽、手作活動及愛心園遊會，溫馨熱鬧。張強輝理事長趁機替幼兒園「請命」，盼產業園區管理局盡速向中央爭取經費，協助幼兒園改建，更深化園區員工子弟的照顧。

楊志清回應，示範幼兒園設施逐漸老舊，園管局已向經濟部申請修繕經費，程序完備後會撥款協助修繕，創造更安全的環境讓小朋友開心學習。

經濟部產業園區管理局為照顧園區小朋友，0至2歲幼兒可送至園管局從業服務中心的托嬰中心，2至6歲則送楠梓示範員工子女非營利幼兒園就讀。

幼兒園創辦人侯彩鳳表示，幼兒園改制前招收270多名孩子，改制後也盡管面臨少子化衝擊，仍然收托200多人，且平日配合園區員工上、下班時間延長托育，全年比照行政機關辦公日，無寒、暑假，讓職場上的父母可以無後顧之憂地打拼生活，因此幼兒員的硬體升級至關重要。

楠梓示範員工子女非營利幼兒園創辦人侯彩鳳（左）、產業園區管理局長楊志清（中）及產業園區產聯會理事長張強輝（右）三人擊鼓，為一日志工活動揭開序幕。記者王昭月／攝影
楠梓示範員工子女非營利幼兒園創辦人侯彩鳳（左）、產業園區管理局長楊志清（中）及產業園區產聯會理事長張強輝（右）三人擊鼓，為一日志工活動揭開序幕。記者王昭月／攝影
創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，讓產業園區員工的子女能安心快樂就學。記者王昭月／攝影
創設27年的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，讓產業園區員工的子女能安心快樂就學。記者王昭月／攝影
經濟部產業園區管理局長楊志清則捎來佳音，會盡力為幼兒園爭取改建經費，嘉惠學子。記者王昭月／攝影
經濟部產業園區管理局長楊志清則捎來佳音，會盡力為幼兒園爭取改建經費，嘉惠學子。記者王昭月／攝影

